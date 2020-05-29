北市自駕巴士克服變數本周測試 因雨取消公開活動

北市府與廠商合作的「信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫」，原定5月上路測試，受疫情影響，部分從歐美進口的行人、車輛闖紅燈偵測設備延遲到貨，但因不影響主路線測試，本月經經濟部核准，總算在本周測試，不過，預計明天凌晨舉辦公開上路測試儀式，市府考量近來夜間下雨取消；至於延遲到貨零件，交通局表示，廠商預計6月中旬可到貨。

自駕巴士本周起開始陸續測試，雖考量夜間雨勢取消公開活動，但接下來每周一到周五，凌晨0時30分到2時30分，會投入2款共3輛無人自駕巴士，於信義路中山南路口到基隆路口間的公車專用道，進行開放型道路行駛測試；相關路口則會義交協助交管，避免出現闖紅燈車輛。

交通局運輸資訊柯長鍾惠存表示，自駕巴士分別是4公尺長與6公尺長的2款電力驅動車輛，4公尺長電巴可載9人，6公尺長的則可載34人，實驗初期不開放民眾試乘，行駛速率則不超過每小時15公里為原則。

自駕巴士本周初步從信義路中山南路口到杭州南路口區段開始做測試準備，其中兩個晚上遇到下雨，自駕車利用GPS等定位技術及全景地圖資料克服，可順利自動駕駛，但區段上的信義杭州路口、信義紹興路口的號誌辨識則仍要調校，下周起將持續測試不同路段，待測試個區段都穩定後，最快9月開放民眾試乘。

針對從歐美進口的行人、車輛闖紅燈偵測設備，受疫情影響延遲到貨，鍾惠存則表示，零件遲到一度造成測試計畫與原定有所出入，但向經濟部報備後，因兩款設備為額外提出的測試內容，不影響主路線測試，經濟部因此於本月核准可先行測試，才順利在月底前如期實測。