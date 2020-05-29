快訊

勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

北市自駕巴士克服變數本周測試 因雨取消公開活動

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市府與廠商合作的「信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫」，總算在本周展開測試，不過，預計明天凌晨舉辦公開上路測試儀式，市府考量近來夜間下雨取消。圖／交通局提供
北市府與廠商合作的「信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫」，總算在本周展開測試，不過，預計明天凌晨舉辦公開上路測試儀式，市府考量近來夜間下雨取消。圖／交通局提供

北市府與廠商合作的「信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫」，原定5月上路測試，受疫情影響，部分從歐美進口的行人、車輛闖紅燈偵測設備延遲到貨，但因不影響主路線測試，本月經經濟部核准，總算在本周測試，不過，預計明天凌晨舉辦公開上路測試儀式，市府考量近來夜間下雨取消；至於延遲到貨零件，交通局表示，廠商預計6月中旬可到貨。

自駕巴士本周起開始陸續測試，雖考量夜間雨勢取消公開活動，但接下來每周一到周五，凌晨0時30分到2時30分，會投入2款共3輛無人自駕巴士，於信義路中山南路口到基隆路口間的公車專用道，進行開放型道路行駛測試；相關路口則會義交協助交管，避免出現闖紅燈車輛。

交通局運輸資訊柯長鍾惠存表示，自駕巴士分別是4公尺長與6公尺長的2款電力驅動車輛，4公尺長電巴可載9人，6公尺長的則可載34人，實驗初期不開放民眾試乘，行駛速率則不超過每小時15公里為原則。

自駕巴士本周初步從信義路中山南路口到杭州南路口區段開始做測試準備，其中兩個晚上遇到下雨，自駕車利用GPS等定位技術及全景地圖資料克服，可順利自動駕駛，但區段上的信義杭州路口、信義紹興路口的號誌辨識則仍要調校，下周起將持續測試不同路段，待測試個區段都穩定後，最快9月開放民眾試乘。

針對從歐美進口的行人、車輛闖紅燈偵測設備，受疫情影響延遲到貨，鍾惠存則表示，零件遲到一度造成測試計畫與原定有所出入，但向經濟部報備後，因兩款設備為額外提出的測試內容，不影響主路線測試，經濟部因此於本月核准可先行測試，才順利在月底前如期實測。

鍾惠存說，兩種遲到的設備分別是要裝在信義、光復路口測試行人闖紅燈，信義、敦化路口測試車輛闖紅燈，其中偵測車輛的設備於5月下旬已到貨，測試行人的則預計6月中到下旬到貨，能讓測試內容更完整。

北市府與廠商合作的「信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫」，總算在本周展開測試，不過，預計明天凌晨舉辦公開上路測試儀式，市府考量近來夜間下雨取消。圖／交通局提供
北市府與廠商合作的「信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫」，總算在本周展開測試，不過，預計明天凌晨舉辦公開上路測試儀式，市府考量近來夜間下雨取消。圖／交通局提供
北市府與廠商合作的「信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫」，總算在本周展開測試，不過，預計明天凌晨舉辦公開上路測試儀式，市府考量近來夜間下雨取消。圖／交通局提供
北市府與廠商合作的「信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫」，總算在本周展開測試，不過，預計明天凌晨舉辦公開上路測試儀式，市府考量近來夜間下雨取消。圖／交通局提供

巴士 疫情
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

北市電動公車進度緩慢 柯文哲：卡在中央

賣漢堡也賣人情味！ 他得全球志工首獎 捐75萬獎金

闖紅燈也會被吊扣駕照？不要懷疑 係金耶！

531位愛心天使捐款 圓安仁家園購買巴士美夢

相關新聞

雨彈狂炸北市 二殯泡水辦告別式

台北市午後受鋒面低壓帶及熱力作用影響，北市部分地區出現瞬間明顯的雨勢。其中文山區最大雨勢時，10分鐘雨量達24毫米，半小...

小巨蛋冰上樂園6月1日解封 開放一般民眾使用

新冠肺炎疫情趨緩，配合北市府第3階段場館解封，小巨蛋冰上樂園原本考量防疫，僅開放會員與學員使用，6月1日起將恢復正常營業...

藍自扯罷韓拖延開會？ 綠批新北議會淪為高雄延宕2小時

「閹割問政時間，新北淪為高雄」新北市議會民進黨團控訴，今天國民黨議員透過晚簽到，使原本下午2點的會議，拖延到3點半才開，...

強降雨來襲 新北市府應變中心開設

因應強降雨，新北市災害應變中心今天下午2點30分開設應變中心，目前以新店地區日累積雨量86毫米最多，市府提醒注意瞬間大雨...

北市電動公車進度緩慢 柯文哲：卡在中央

台北市政府鼓勵電動公車，近來規畫108年到111年共4年要達400輛電動公車目標，但如今僅28輛電動公車，市長柯文哲今早...

十分瀑布 延長開放至下午6時

新北市政府觀光旅遊局今天指出，隨著疫情趨緩，十分瀑布人潮逐漸增多，假日已有不少遊客，6月起，十分瀑布公園進入夏季時間，開...

誰說做水電的都是男人？新北20名婆媽考取證照當水電師

新北市政府社會局為女性開辦丙級室內配線職訓班，當大家忙著排隊領口罩，她們卻拿起老虎鉗、螺絲起子和噴燈爬上小山坡，在光啟高...

國1大華至汐止拓寬可行性評估標出 蔡適應：跨出第一步

國道1號東湖至八堵交流道路段，平時在上下班尖峰時段都會湧入大量通勤車流，例假日則有雙上往返東北角旅遊景遊玩車潮，日夜常常...

追究台北文華東方酒店？黃珊珊：希望履約而不是求償

台北文華東方酒店大量解雇員工，預定6月7日資遣212人，已達大量解僱勞工保護法規定標準，卻未在解雇前60天通報，有違法之...

影／侯友宜：6月1日起陸續開放活動中心、親子館

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜今表示，從6月1日起，新北市開放活動中心、藝文館等空間，可以舉辦婚禮、開放民眾進出。...

疫情趨緩十分瀑布人潮增 6月夏季時間開放至下午6時

新北市政府觀光旅遊局今天指出，隨著疫情趨緩，十分瀑布人潮逐漸增多，尤其假日已有不少遊客，6月起十分瀑布公園進入夏季時間，...

福隆沙雕季明登場巨人世界32作品 陳時中戴口罩成焦點

福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」明天在福隆海水浴場登場，受到疫情影響，今年沒有外國沙雕師，改以台灣沙雕團隊為主，13位沙...

熱門新聞

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

阿中部長品嘗新竹在地美食鴨香飯 漫遊動物園

人行道上畫機車格 澎湖縣突發奇想遭批低能無下限

35年前失事墜落校園 前飛官返校與救命恩人激動相逢

黃敏惠建議放寬資格 讓社會新鮮人也能安心即時上工

雨彈狂炸北市 二殯泡水辦告別式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。