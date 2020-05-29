北市電動公車進度緩慢 柯文哲：卡在中央

台北市政府鼓勵電動公車，近來規畫108年到111年共4年要達400輛電動公車目標，但如今僅28輛電動公車，市長柯文哲今早主持交通會報也點名電動公車進度緩慢，抱怨北市電動巴士進度其實可以更快，但卡在中央補助辦法公布太慢；對此，公共運輸處則表示，將持續與中央溝通。

停車管理工程處今於交通會報報告停車場智慧化成果，其中鼓勵電動車輛的電動車充電柱，65處公有停車場去年底已達約300柱，預計到111年增設到420柱，每年增加40柱；每柱使用率已從去年月均9.7次提升到19.9次，電動車充電車格使用率也從3.4%提高到7.1%。

停管處表示，為了避免電動車格被占用，現行主要採交通錐阻擋一般車輛、人工管理，為方便管理，去年底在龍門國中、松山車站、大安森林公園地下停車場新設「車牌辨識地鎖」，車格無人使用時，位於車格中間的地鎖將會立起牌子，有車要停入時，則會放下並辨識車牌是否為電動車，若否則會發出警示聲響，提醒一般車輛離開；預計今年底65處公有停車場將全面設置。

停管處長李昆振也表示，目前電動車充電1小時約7度電，1度4元來算，電動車停1小時30元，可少付28元充電費用，目前使用率7.1%，預計達10%以上才會開始考慮收費。

柯文哲表示，路外停車場應該100%智慧化管理，但有些契約還沒到，未來應該設計契約，若還有1年以上都應配合新設智慧化設施，否則扣錢；這次疫情最大的意外收穫，就是讓月票百分百線上購買，民眾不用再排隊整個晚上，好幾年無法解決，這次趁機解決了；公有停車場電動車充電地鎖，也可以開放給一般車停，但要額外付費，避免占用。

談到電動車，柯文哲也追問，北市電動公車辦理進度如何？柯表示，電動車是全世界潮流，電動公車補助方案，中央究竟何時公布？他認為中央預算通過太慢，新的一年都過一半才再審核去年的申請案，電動公車錢很大，中央沒公布方案也不知道怎麼辦，北市電動公車其實可更快但就卡在中央。

公運處長常華珍表示，目前北市公車28輛，到6月底業者陸續汰換將有32輛，去年8月業者申請97輛電動公車，但其中81輛要參與的是中央試辦補助方案，可達每輛700萬元，但方案至今還沒公布，已公布的一般型500萬元補助方案，中央則在上周剛開始審議，若能順利，108年申請案將有16輛電動公車先通過，至於今年度補助方案則未有任何消息，會嘗試跟中央溝通，盼能加快速度。