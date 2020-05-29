誰說做水電的都是男人？新北20名婆媽考取證照當水電師

新北市政府社會局為女性開辦丙級室內配線職訓班，當大家忙著排隊領口罩，她們卻拿起老虎鉗、螺絲起子和噴燈爬上小山坡，在光啟高中國家考場專業教室思考如何整理線路，拿攝氏700度焊槍揮汗烘烤PVC做管，完成電路和控制器裝置。局長張錦麗笑著說，女性都很棒，只是欠栽培。

「終於考到室內配線證照了」一群中高齡婦女拿著結訓證書和剛領到的證照走出會場，七嘴八舌討論下次要再進修什麼課程。她們要完成128小時專業訓練課程，30人報名參訓，最後有25人結訓考證照，其中20人順利取得證照，考取率8成。

新北市社會局3年前在婦女中心宣示「修水電，Women Can」，3年來共810名婦女結訓，今年和勞工局職訓中心合作，在光啟高中開辦丙級室內配線職訓班，參訓者從3月到5月利用六、日全天候上課，連母親節都未缺席。

指導教師陳彥霖表示，這群媽媽學員比學生還認真，一上課就忘了下課，中午時他總要半恐嚇「再不休息，要拉總開關了」，媽媽學員們才肯放下手邊工具。課程早在本月3日結束，但她們周六、日依然到校練習，母親節也不例外，他只好買蛋糕在工場裡幫大家過節。

教師周海新說，媽媽學員們太認真，有時問題問到半夜還停不下來，她們要熟記800道學科題目，還有10道術科操作，但付出沒有白費。