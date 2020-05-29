快訊

菸害防制法草案出爐 抽菸年齡改至20歲、全面禁賣「類菸品」

直播／今天再迎零確診？ 指揮中心下午2時記者會

新北將與海外業者視訊洽談防疫產品 估創3億元商機

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（左一）試戴防護面具。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左一）試戴防護面具。記者江婉儀／攝影

新冠肺炎疫情對國內產業造成衝擊，新北市國際採購商洽會將採全視訊方式，邀請20家以上國外企業參與線上洽談，協助新北業者掌握數位健康方面的海外採購需求，新北市經發局表示，預計可為業者開創國外市場3億元的商機。

經發局表示，此次以健康產業搭配資通訊產業整合5G、AI及物聯網技術，規劃「防疫產品」專區、「健康促進與保健」、「智慧醫療」及「智慧居家與照護」4大洽談主軸。

新北已連續7年舉辦國際採購商洽會系列活動，不僅累積豐富的經驗，也成為海內外業者採購的重要平台。今年大規模舉辦視訊會，以遠距即時一對一洽談，讓業者與全球市場進行交流及採購，在防疫期間運用數位工具開拓海外商機，與各國締結合作關係。

今出席記者會的企業也展出防護面罩、防疫環保口罩套、血氧濃度機、耳溫槍等產品，並一一介紹說明功用，新北市長侯友宜嘗試戴上口罩套跟防護面具，除大讚品質佳，侯友宜也試用血氧濃度機，血氧濃度為99％、屬正常值，侯友宜說，自己都有保持運動習慣。

新北市長侯友宜表示，全球疫情仍然嚴峻，台灣要超前部署、拚經濟，以視訊採購商洽的方式來跟國際接軌。這一次以防疫產品、健康產業為主軸，因疫情影響，全球很需要這些產品，再結合新北的資通產業，結合5G、AI跟物聯網，來帶動新北的廠商跟國際能夠洽談出更好的產值。

經發局補充，預估今年新北市國際採購商洽會能創造超過3億元潛在商機，後續也可望促成新北與國際業者的長期技術與商業合作，帶領新北業者搶入國際供應鏈。

參展企業展示可重複使用的環保口罩套。記者江婉儀／攝影
參展企業展示可重複使用的環保口罩套。記者江婉儀／攝影
新北市經發局今舉辦新北市國際採購商洽會啟動儀式。記者江婉儀／攝影
新北市經發局今舉辦新北市國際採購商洽會啟動儀式。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（中）試戴環保口罩套。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（中）試戴環保口罩套。記者江婉儀／攝影

侯友宜 疫情 口罩 物聯網
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

影／侯友宜：6月1日起陸續開放活動中心、親子館

新北6月1日全面開放場館 婚宴、親子館、表演廳回來了

憂疫情畢業即失業 新北應屆生最高職訓2萬、津貼1.5萬

拼防疫不忘拚經濟 金山「凱悅酒店」動土

相關新聞

追究台北文華東方酒店？黃珊珊：希望履約而不是求償

台北文華東方酒店大量解雇員工，預定6月7日資遣212人，已達大量解僱勞工保護法規定標準，卻未在解雇前60天通報，有違法之...

北市電動公車進度緩慢 柯文哲：卡在中央

台北市政府鼓勵電動公車，近來規畫108年到111年共4年要達400輛電動公車目標，但如今僅28輛電動公車，市長柯文哲今早...

誰說做水電的都是男人？新北20名婆媽考取證照當水電師

新北市政府社會局為女性開辦丙級室內配線職訓班，當大家忙著排隊領口罩，她們卻拿起老虎鉗、螺絲起子和噴燈爬上小山坡，在光啟高...

國1大華至汐止拓寬可行性評估標出 蔡適應：跨出第一步

國道1號東湖至八堵交流道路段，平時在上下班尖峰時段都會湧入大量通勤車流，例假日則有雙上往返東北角旅遊景遊玩車潮，日夜常常...

影／侯友宜：6月1日起陸續開放活動中心、親子館

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜今表示，從6月1日起，新北市開放活動中心、藝文館等空間，可以舉辦婚禮、開放民眾進出。...

疫情趨緩十分瀑布人潮增 6月夏季時間開放至下午6時

新北市政府觀光旅遊局今天指出，隨著疫情趨緩，十分瀑布人潮逐漸增多，尤其假日已有不少遊客，6月起十分瀑布公園進入夏季時間，...

福隆沙雕季明登場巨人世界32作品 陳時中戴口罩成焦點

福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」明天在福隆海水浴場登場，受到疫情影響，今年沒有外國沙雕師，改以台灣沙雕團隊為主，13位沙...

北市新建案買賣契約 僅1成合格

北市府3月到5月期間，抽查10件銷售中新成屋建案的定型化契約，查核11種項目，僅1家建案全數合格，合格率1成。不只合格率...

大停電3天前才通知…衝擊542商家 北市議員轟台電

台電施工停電令商家困擾，台北市議員汪志冰昨天質詢指出，台電公司5月7日因工程需要局部停電，停電時間竟長達8.5小時，且停...

北市「南港綠廊」修正通過 拚後年底完工

台北市政府挑選南港車站、北部流行音樂中心的街廓，構思全長約800公尺的「南港綠廊」示範點，台北市都審會昨天修正通過，預計...

文華東方酒店資遣 勞動局盼延後 未60天前通報違法

台北文華東方酒店日前宣布停止訂房，還預計6月7日大量解雇員工212人，北市勞動局昨呼籲業者延後資遣時間，否則未在解雇前6...

促老屋設管委會 北市擬加碼補助

政府力促老屋改建，台北市昨天公布「危老」成績，核准件數總計174件，居全國之冠，又為鼓勵老公寓成立管委會，針對民國92年...

熱門新聞

阿中部長品嘗新竹在地美食鴨香飯 漫遊動物園

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

「赤腳苦讀」蘇俊雄教出3位總統 馬英九訪老師六甲故居

影／台東多良高架鐵路 最美3分鐘視角首度曝光！

人行道上畫機車格 澎湖縣突發奇想遭批低能無下限

oBike1台3元拍賣成廢鐵 新北將向業者求償千萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。