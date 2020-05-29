新北將與海外業者視訊洽談防疫產品 估創3億元商機

新冠肺炎疫情對國內產業造成衝擊，新北市國際採購商洽會將採全視訊方式，邀請20家以上國外企業參與線上洽談，協助新北業者掌握數位健康方面的海外採購需求，新北市經發局表示，預計可為業者開創國外市場3億元的商機。

經發局表示，此次以健康產業搭配資通訊產業整合5G、AI及物聯網技術，規劃「防疫產品」專區、「健康促進與保健」、「智慧醫療」及「智慧居家與照護」4大洽談主軸。

新北已連續7年舉辦國際採購商洽會系列活動，不僅累積豐富的經驗，也成為海內外業者採購的重要平台。今年大規模舉辦視訊會，以遠距即時一對一洽談，讓業者與全球市場進行交流及採購，在防疫期間運用數位工具開拓海外商機，與各國締結合作關係。

今出席記者會的企業也展出防護面罩、防疫環保口罩套、血氧濃度機、耳溫槍等產品，並一一介紹說明功用，新北市長侯友宜嘗試戴上口罩套跟防護面具，除大讚品質佳，侯友宜也試用血氧濃度機，血氧濃度為99％、屬正常值，侯友宜說，自己都有保持運動習慣。

新北市長侯友宜表示，全球疫情仍然嚴峻，台灣要超前部署、拚經濟，以視訊採購商洽的方式來跟國際接軌。這一次以防疫產品、健康產業為主軸，因疫情影響，全球很需要這些產品，再結合新北的資通產業，結合5G、AI跟物聯網，來帶動新北的廠商跟國際能夠洽談出更好的產值。