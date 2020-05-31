防疫也拚市政！全台最大堤坡滑梯樂園非玩不可

圖／新北市政府水利局 提供

遛小孩新景點！充滿台灣特色的動物主題公園開放探險新北大都會公園利用二重疏洪道堤坡既有高度，自107年打造出幸運草地景溜滑梯之後，108年再度推出第一座7米高瀑布滑草場，營造兼具娛樂與地景藝術機能的假日休閒好去處，已成為北部熱門的遊戲景點。今年更以「台灣特色動物」主題遊樂區，從辰光橋至中山橋間長度約800公尺寬50公尺，總面積有4公頃的空間，打造全台最大共融且全齡化堤坡特色滑梯樂園，而於今(31)日將開放部份區域，可愛的台灣獮猴管狀溜滑梯與新北市民見面。

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戶外運動防疫正夯 市長送上一輩子可以玩的大禮物新北市長侯友宜出席今(31)日啟用典禮時表示：「考量國內疫情逐漸穩定控制中，為兼顧民眾防疫與生活，新北市政府下一步將推新型態安全生活模式，防疫也要繼續拚市政，對市政建設的腳步也不會停歇。」民眾走出戶外運動、增強免疫力同時，除了個人衛生，也要落實戴口罩、勤洗手，一起防疫新生活運動；在新北大都會公園興建全新特色休憩遊戲空間，全區完工後將會有31座特色滑梯及100組各式遊具設施，相信這是市長送給大小朋友最好的禮物。典禮結束後，市長和主持人黃鐙輝還一同陪民眾互動和試溜，黃鐙輝表示：「這裡的遊樂設施，不僅可以訓練孩童手腳協調能力，還能增強體力，很適合一家人來放電玩樂，還可以玩一輩子，新北市民真的是太幸福了！」

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熱門免費景點 獨一無二的親子歡樂天堂新北大都會公園整個遊戲場域分為4個A、B、C、D主題區,全區總長800公尺寬50公尺，總面積有4公頃的空間，打造全台最大共融且全齡化堤坡滑梯樂園，並預於今年7月全面完工。係以「台灣特色動物」為主題，取材自台灣原生動物，以多種國寶級森林動物齊聚於此，仿如森林派對嘉年華為設計理念，並結合各式遊具及堤坡特色地景，創造出共融、全齡、充滿趣味的造型遊樂場，超大動物藝術裝置勢必將搶攻IG打卡版面。

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今搶先啟用開溜的有「台灣獮猴管狀溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、藤蔓鋼管滑梯、梅花鹿攀爬塊、山豬搖搖馬、瓢蟲搖搖盤、台灣黑熊鞦韆等設施」，色彩鮮艷、外型可愛吸睛的遊樂設施，彷彿像是走進美麗的動物園，如此獨一無二的親子歡樂天堂，絕對讓小朋友們嗨玩到不想回家！全區將於7月份開放使用，未來連結周邊既有婚紗廣場、樂遊天地、重新市集等各式吃喝玩樂景點，歡迎大小朋友都能趁著晴朗好天氣來活動筋骨，共同享受歡樂時光。

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防疫不間斷 保持社交距離保護自己也保護別人為因應中央流行疫情指揮中心防疫制定之公眾集會相關建議指引，新北大都會公園主題溜滑梯樂園於例假日下午4時至晚上8時，滑草場、獮猴溜滑梯、幸運草地景溜滑梯採總量管制1500人，採取一進一出方式。此外，呼籲至戶外活動時，請市民記得保持室外1公尺之社交距離，且做好健康衛生管理，出入公共場合請配戴口罩、勤洗手及量體溫，唯有徹底落實才能避免讓傳染病有機可乘，保護自己同時也可以保護別人。

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