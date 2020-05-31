防疫也拚市政！全台最大堤坡滑梯樂園非玩不可

文 / 新北市政府水利局 提供

圖／新北市政府水利局 提供
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遛小孩新景點！充滿台灣特色的動物主題公園開放探險
新北大都會公園利用二重疏洪道堤坡既有高度，自107年打造出幸運草地景溜滑梯之後，108年再度推出第一座7米高瀑布滑草場，營造兼具娛樂與地景藝術機能的假日休閒好去處，已成為北部熱門的遊戲景點。今年更以「台灣特色動物」主題遊樂區，從辰光橋至中山橋間長度約800公尺寬50公尺，總面積有4公頃的空間，打造全台最大共融且全齡化堤坡特色滑梯樂園，而於今(31)日將開放部份區域，可愛的台灣獮猴管狀溜滑梯與新北市民見面。

圖／新北市政府水利局 提供
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戶外運動防疫正夯 市長送上一輩子可以玩的大禮物
新北市長侯友宜出席今(31)日啟用典禮時表示：「考量國內疫情逐漸穩定控制中，為兼顧民眾防疫與生活，新北市政府下一步將推新型態安全生活模式，防疫也要繼續拚市政，對市政建設的腳步也不會停歇。」民眾走出戶外運動、增強免疫力同時，除了個人衛生，也要落實戴口罩、勤洗手，一起防疫新生活運動；在新北大都會公園興建全新特色休憩遊戲空間，全區完工後將會有31座特色滑梯及100組各式遊具設施，相信這是市長送給大小朋友最好的禮物。典禮結束後，市長和主持人黃鐙輝還一同陪民眾互動和試溜，黃鐙輝表示：「這裡的遊樂設施，不僅可以訓練孩童手腳協調能力，還能增強體力，很適合一家人來放電玩樂，還可以玩一輩子，新北市民真的是太幸福了！」

圖／新北市政府水利局 提供
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熱門免費景點 獨一無二的親子歡樂天堂
新北大都會公園整個遊戲場域分為4個A、B、C、D主題區,全區總長800公尺寬50公尺，總面積有4公頃的空間，打造全台最大共融且全齡化堤坡滑梯樂園，並預於今年7月全面完工。係以「台灣特色動物」為主題，取材自台灣原生動物，以多種國寶級森林動物齊聚於此，仿如森林派對嘉年華為設計理念，並結合各式遊具及堤坡特色地景，創造出共融、全齡、充滿趣味的造型遊樂場，超大動物藝術裝置勢必將搶攻IG打卡版面。

圖／新北市政府水利局 提供
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今搶先啟用開溜的有「台灣獮猴管狀溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、藤蔓鋼管滑梯、梅花鹿攀爬塊、山豬搖搖馬、瓢蟲搖搖盤、台灣黑熊鞦韆等設施」，色彩鮮艷、外型可愛吸睛的遊樂設施，彷彿像是走進美麗的動物園，如此獨一無二的親子歡樂天堂，絕對讓小朋友們嗨玩到不想回家！全區將於7月份開放使用，未來連結周邊既有婚紗廣場、樂遊天地、重新市集等各式吃喝玩樂景點，歡迎大小朋友都能趁著晴朗好天氣來活動筋骨，共同享受歡樂時光。

圖／新北市政府水利局 提供
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防疫不間斷 保持社交距離保護自己也保護別人
為因應中央流行疫情指揮中心防疫制定之公眾集會相關建議指引，新北大都會公園主題溜滑梯樂園於例假日下午4時至晚上8時，滑草場、獮猴溜滑梯、幸運草地景溜滑梯採總量管制1500人，採取一進一出方式。此外，呼籲至戶外活動時，請市民記得保持室外1公尺之社交距離，且做好健康衛生管理，出入公共場合請配戴口罩、勤洗手及量體溫，唯有徹底落實才能避免讓傳染病有機可乘，保護自己同時也可以保護別人。

圖／新北市政府水利局 提供
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