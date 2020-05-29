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國1大華至汐止拓寬可行性評估標出 蔡適應：跨出第一步
國道1號東湖至八堵交流道路段，平時在上下班尖峰時段都會湧入大量通勤車流，例假日則有雙上往返東北角旅遊景遊玩車潮，日夜常常會壅塞，基隆、汐止兩地居民建議拓寬及大華系統增設七堵匝道。國1大華到汐止段拓寬可行性評估日前標出，立委蔡適應表示，跨出拓寬的第一步。
交通部高速公路局提出「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估委託技術服務」，總預算819萬元，在今年4月10日開標，5月27日決標，由林同棪工程顧問股份有限公司得標，將進行國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估委託技術服務。
立委蔡適應說，這是跨出解決大華到汐止段交通瓶頸的第一步，不論是要採五楊延伸或是拓寬，希望顧問公司能提出最好的建議，提供給交通部做為下一階段的目標。目前市府已積極進行北五堵研發新鎮的規畫，在可見的未來，人流車流都會明顯提升，之前提出國道1號新增七堵匝道建議，他已向交通部要求，納入大華汐止段的拓寬案評估。
去年12月交通部長林佳龍曾前往國道1號大華系統交流道視察，並且在現場聽取交通部國道高速公路局，聽取交通改善拓寬建議，蔡適應、基隆市議員蘇仁和建議，規畫國道1號拓寬並設置七堵匝道，分流往七堵的車輛。
通勤民眾常反映，國道1號東湖至八堵交流道路段，平日上、下班尖峰時段有通勤車潮，假日則是台北往返東北角的旅遊車潮，日夜尖峰時段都有經常性壅塞問題。
高公局指出，依「高速公路增設及改善交流道設置原則」規定，增設交流道間距至少2公里以上，聯絡道至少雙向4車道，高速公路增設匝道下來地方聯絡道，有相關規範，路廊涉及附近基隆河川治理、邊坡安全等問題，到底要怎麼接到大華一路或二路，要進行可行性研究。
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