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追究台北文華東方酒店？黃珊珊：希望履約而不是求償

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議後受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議後受訪。記者楊正海／攝影

台北文華東方酒店大量解雇員工，預定6月7日資遣212人，已達大量解僱勞工保護法規定標準，卻未在解雇前60天通報，有違法之虞。對此，台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議後受訪指出，對於違反勞基法部分，該處分就處分，但其他有關市府合約部分，會以協商方式來處理希望文華東方能撑過去，希望履約而不是求償，這是原則。

台北文華東方酒店與北市府有回饋機制，黃珊珊說，目前客房部分申請停止，業者有向台北市申請紓困，對停止使用部分，市府有做減稅，因客源主要是國際觀光客，營收影響劇烈，北市府有一年180間客房使用次數，會受影響，這部分財政局已經開始做協商。

黃珊珊說，因與台北文華東方合約有15年時間，可以往後挪，營運上希望能正常運作，企業受疫情衝擊很大，境管解封前每一天都是成本，在此情況，市府是用紓困角度來看，違反勞基法部分，該處分就處分，但其他有關合約部分會以協商方式來處理，能運作才可以履約。

【中央社／台北29日電】

台北市副市長黃珊珊今天說，針對台北文華東方酒店每年回饋客房、宴會廳供北市府使用，已跟業者協商，客房部分可展延繼續使用，至於違反勞基法等規定則依法辦理。

黃珊珊上午出席「台北創業家防疫教戰」記者會後接受媒體聯訪時，做以上表示。

台北市議員昨天質詢時提出，台北文華東方酒店每年要回饋客房、宴會廳供台北市政府使用，因酒店出現資遣等情況，但回饋時間仍有9年，要求市府應盡快與業者洽談展延，否則權益恐受損。

黃珊珊今天針對此議題表示，財政局相關單位已跟業者協商，今年因疫情影響的客房使用次數可往後展延，北市府希望業者履約而不是求償，業者也有跟北市府申請紓困措施，會依業者申請，提供減稅等方案，至於業者違反勞基法等規定，「該如何處分就如何處分」。

她說，疫情爆發後，確實影響業者營收，邊境未解封前，業者每天開業都影響成本，還是希望業者能持續正常營運。

黃珊珊被問及疫情之後提出振興措施是否可幫助店家時表示，北市府在乎的是協助企業轉型，一定盡力協助受疫情影響的企業商家，也會配合所有紓困措施，且目前疫情趨緩，也鼓勵民眾外出消費。

她說，北市府有提出許多振興商家方案，希望業者撐過這波疫情，近期對外說明振興方案，並預定明天公布相關解封原則。

黃珊珊 台北文華東方
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