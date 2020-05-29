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影／侯友宜：6月1日起陸續開放活動中心、親子館

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，從6月1日起，新北市開放活動中心、藝文館等空間，可以舉辦婚禮、ㄎ放民眾進出。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，從6月1日起，新北市開放活動中心、藝文館等空間，可以舉辦婚禮、ㄎ放民眾進出。記者江婉儀／攝影

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜今表示，從6月1日起，新北市開放活動中心、藝文館等空間，可以舉辦婚禮、開放民眾進出。另外，行政院將在下周二說明振興券使用方式，侯友宜表示，新北要做好微型經濟，帶動民眾消費。

侯友宜今出席新北國際視訊採購商洽會，侯友宜表示，6月1日起，新北市室內場館如活動中心，可以開放舉辦婚宴，藝文場館的放映館、表演廳都可以開放，民眾最關心的親子館因當天碰到休館，所以改6月2日啟用，新北市民最關心的藝文、婚宴場館逐漸開放，侯友宜也提醒，民眾仍要做好防疫，做好衛生消毒及實名制登記，並保持社交距離

行政院長蘇貞昌將在下周二親自開記者會說明振興券使用方式與內容，侯友宜表示，中央尚未正式公布振興券的使用方式跟如何放送，新北要做好超前部屬，要做好微型經濟，聯合商圈舉辦優惠跟辦團購，帶動民眾消費，目前也跟各縣市洽談互惠旅遊，帶動觀光業使用振興券，在振興券發放下來前就要做到位，盼望帶動新北市經濟。

侯友宜 社交距離
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