新北市20商圈推促銷振興 6月萬里、野柳直播網拍啟動

隨著疫情漸趨緩和，新北市政府力推「庶民信心經濟」，鼓勵民眾可陸續走出家門，在防疫新生活期間，經發局與商圈6月到11月共同推出聯合行銷，20個商圈各自推出促銷優惠，希望活絡各商圈經濟。

經發局長何怡明表示，在後疫情時代，振興經濟是市府首要的工作。在商圈活絡上，新北市府補貼總金額約400萬元，鼓勵商圈自主性辦行銷活動。這次補助計畫共有20個商圈參與，包含線上商圈活動、優惠促銷、文化體驗。

經發局表示，這次商圈系列活動分為線上活動與實體活動線上活動，如萬里及野柳商圈辦網路直播，讓民眾直接購買北海岸名產；實體活動如深坑商圈推出特約店使用行動支付，消費滿百即贈30元抵用券。

另外，林口商圈透過「葫蘆轎」結合現代科技進行互動，造訪東、西福宮民眾有機會可領取「葫蘆口福季限量禮品」1份、鶯歌商圈搭配陶神回家活動，辦理在地深度小旅行，提供市民朋友不一樣的商圈消費型態。

其中，三峽民權老街更推出，只要至商圈配合店家消費，即提撥消費金額10%，用於購買商圈業者的人氣商品贈予恩主公醫院的醫護人員，以慰勞其辛苦。

除6月到11月間商圈月月有活動外，經發局將額外加碼滿額1千元即送限量神秘小物。而配合中央「防疫新生活運動」，也推出「2020520商圈樂遊遊」抽獎活動，只要在6月10日前於「來趣新北金發局」粉專活動貼文，留言上傳指定商圈地點合照，就有機會抽中AirPods Pro、郵政禮券等獎。