疫情趨緩十分瀑布人潮增 6月夏季時間開放至下午6時

新北市政府觀光旅遊局今天指出，隨著疫情趨緩，十分瀑布人潮逐漸增多，尤其假日已有不少遊客，6月起十分瀑布公園進入夏季時間，開放時間至下午6時，為難得的簾幕式瀑布，免收門票，可從十分遊客中心前方道路經四廣潭吊橋、觀瀑吊橋前往。

十分瀑布是新北市重要景點，吸引很多港澳日韓等外籍觀光客，遊玩路線常包含鄰近的眼鏡洞瀑布、十分老街，更可搭乘平溪支線火車前往菁桐、平溪、嶺腳、猴硐等進行深度之旅，感受純樸小鎮風光及動人自然美景，體驗平溪傳統的天燈文化。

新北市政府觀光旅遊局指出，十分瀑布公園開放時間分為夏季及冬季，夏季時間從6月至9月，上午9時開始開放入園，下午5時30分最後入園，閉園時間為下午6時；冬季時間是10月至隔年5月，入園時間不變，最後入園和閉園時間則提早1小時，以維護遊客安全。

觀光旅遊局提醒，十分瀑布公園位於山區，傍晚離開時務必注意安全，免收門票，可由十分遊客中心前方道路經四廣潭吊橋、觀瀑吊橋前往，沿途風景秀麗，風光明媚，過去是國內外遊客必訪景點之一。近來疫情趨緩，遊客逐漸增加，拍照、旅遊的人增加不少。

有「台灣尼加拉瀑布」美譽的十分瀑布，位於新北市平溪區，屬於垂簾型瀑布，寬度約40公尺、高20公尺，水瀑壯麗，氣勢磅礡，緊鄰台鐵支線平溪線，附近還有十分老街。