新北6月1日全面開放場館 婚宴、親子館、表演廳回來了

新北市府今早召開新冠肺炎防疫會議，6月1日起將全面開放新北市公有場館場域共78處，包括表演廳、紀錄片放映院，市民活動中心也開放婚宴預訂，親子館則因逢休館，6月2日開放。新北市長侯友宜指示，仍要落實消毒、實名制、保持社交安全距離等新型態安全生活模式。

侯友宜表示，疫情並沒有過，漸進開放時，也要借鏡國外解封帶來的影響，仍要維持新型態安全生活模式，不能放開所有的規矩。他說，宗教活動容易產生群聚，如三芝小基隆福成宮取消年度遶境，「這是對的」，如果能溝通仍以防疫為最大優先。他指，市場、商圈、人潮多的地方還是要提醒落實防疫作為。