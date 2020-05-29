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福隆沙雕季明登場巨人世界32作品 陳時中戴口罩成焦點

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
入口處有目前最夯的陳時中戴著口罩坐鎮沙雕展。圖／福隆福容飯店提供
入口處有目前最夯的陳時中戴著口罩坐鎮沙雕展。圖／福隆福容飯店提供

福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」明天在福隆海水浴場登場，受到疫情影響，今年沒有外國沙雕師，改以台灣沙雕團隊為主，13位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」，入口處有目前最夯的陳時中戴著口罩坐鎮沙雕展。主作品是長達55公尺橫躺沙灘的巨人沙雕，最佳視角是從彩虹橋由上往下俯視沙雕展區，把沙雕一眼看盡。

今年沙雕主題是「巨人的夢遊世界」，因為新冠肺炎衝擊，主辦單位特別推出防疫國家隊沙雕應景，指揮官陳時中沙雕像也成焦點。主辦單位加大展區範圍及沙雕作品尺寸，以拉開參觀動線，增加人與人的距離，同時在售票處裝設戶體溫偵測儀，人潮流量管制設備，維持民眾觀賞沙雕及戲水安全，呼籲民眾保持社交距離。

福隆沙雕藝術季展期到9月30日，入場門票100元。明天中午12時前，主辦單位更開放前1000名遊客免費入場，另外活動期間還有打卡抽萬元住宿券等活動，福容福隆也獲新北市政府「我OK你FUN心」安心旅遊標章，以高規格防疫作為，保護旅客的安心度假，並以東北角新鮮食材打造美饌料理。

福容大飯店配合沙雕季活動，在園區大草皮設置絕美打卡點，用手工編織的天空之眼裝置藝術，讓遊客用藝術家的視線欣賞福隆沙灘黃金海岸與碧海藍天美景，還有FULONG地標可供親朋好友一起拍照。

巨人沙雕作品的故事，是一名巨人在海洋旅行過程中，意外飄流到福隆沙灘，結果被沙灘小人國武士抓住，神情彷彿在等人救援。展區盡頭8公尺的黃金金字塔沙雕，塔頂尖端暗藏彩蛋，因為日落時分，東北角的夕陽光線會穿過尖端的洞口，投射在黃金沙灘上，讓遊客如同沐浴聖光的法老王，享受陽光與沙雕奇妙的結合。

主辦單位交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、麗寶集團福容飯店連鎖集團，昨天邀請靈鷲山常住法師昨天舉辦灑淨祈福儀式，主法的靈鷲山無生道場監院大康法師以大悲水為每一座沙雕灑淨，用佛法護佑福隆沙灘海域，祈願出入福城寶地一切平安，遊客玩得安全又盡興。

3位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供
3位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供
13位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供
13位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供
3位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供
3位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供
靈鷲山常住法師昨天舉辦灑淨祈福儀式。圖／靈鷲山提供
靈鷲山常住法師昨天舉辦灑淨祈福儀式。圖／靈鷲山提供
3位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供
3位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供
3位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供
3位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供
3位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供
3位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供

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