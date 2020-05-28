抓住小孩的心！北市擬推親子場館銅板價套票

國內疫情趨緩，台北市觀光傳播局結合景點、旅宿、商圈，打造「安心旅遊專案」，除了招募安心旅宿，推出10大旅遊路線、2大套票方案，加碼贈雙層觀光巴士兌換券，鼓勵民眾來台北旅遊。台北市觀光傳播局長劉奕霆也透露，近期擬結合動物園、天文館、貓空纜車、兒童新樂園，暑假期間推出銅板價套票，刺激親子旅遊潮。

交通部防疫踩線團今晚下榻圓山飯店，柯文哲到場向台中、桃園、苗栗的旅遊業者推廣北市觀光振興方案。柯文哲表示，去年世界來台旅客超過一千萬，受疫情影響，觀光產業急速衰退，但面對問題是解決問題的第一步，疫情過後，企業不能只想「振興」，而要思考如何「轉型」。

柯文哲說，防疫分成兩部分，邊境管制跟內部控制。若以北市為例，有117個境外病例、8個本土病例，顯見當時放太多國外進來，台灣近50天沒本土個案，但台灣也不可能永遠鎖國，昨天全球新增九萬多確診病例，顯見邊境一開放，還是會有病例進來，必須思考如何風險管理，但政府是服務團隊，不是管理團隊。

台北市政府觀光傳播局將推出「安心旅遊專案」，預計6月擬出安心旅宿檢核標準，若民眾入住安心旅宿，或是登上101觀景台，將贈送雙層觀光巴士24小時兌換券。

劉奕霆也補充，除了安心旅遊方案，動物園、兒童新樂園、天文館、貓纜等場館，研議在暑假期間推出銅板價，吸引親子朋友來台北遊玩。

此外，觀傳局6月將推出10條台北防疫安心旅遊路線，包含動物園貓空、陽明山、北投、河濱單車大稻埕等。民眾可走訪樟樹步道，與貓空田園近距離接觸，品嘗地茶風味餐；也可以搭配繡球花季，到陽明山欣賞繡球花、大啖野菜餐廳，再前往北投泡湯放鬆心靈；民眾也可以騎單車遊大稻埕，穿梭欣賞百年風華巷弄與特色南北貨。

台北市也與在地商圈合作，結合景點限量推出2組「祈願永康套票」，分別為「登高為台灣加油套票」（貓纜搭乘券、永康商圈消費券）、「安心與世界相遇套票」（袖珍博物館門票、永康商圈消費券），限量各700份，購買即贈擲筊皂一組，預計於6月18日開賣。