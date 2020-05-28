疫情趨緩拚觀光 6到8月住台南抽百萬大獎

新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊逐步開放，台南市觀光旅遊局今天舉辦「6-8月住台南抽百萬大獎‧常客貴人加碼贈萬元獎勵」活動記者會，除了鼓勵國人到台南住宿抽百萬好禮，更祭出10萬大賞，邀大家來當台南的常客與貴人。

台南市長黃偉哲表示，住台南抽百萬好禮活動有3大特色，包括住宿抽百萬好禮、登錄送台南好物、台南常客與貴人1萬元獎勵金。台南在地車商宏佳騰提供15輛電動車，消費滿500元即可登錄送好物，並加碼1萬元提供10個名額，將抽出 6到8月常來台南旅宿的幸運得主。

黃偉哲說，台南已經準備最好的旅遊服務品質等著國人來安心旅遊，在疫情逐漸解封之後，台南不只要拚國旅回溫，更要吸引國際旅客回流。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，台南一直是國人國旅首選城市之一，疫情期間除配合中央紓困方案，協助業者減少營運衝擊，也積極協助行銷和輔導轉型，例如大力推廣戶外婚禮、台南好麵、鳳梨、火鶴花，以及安心養身餐的外帶外送服務等。

觀旅局統計，台南於疫情期間遊客人次約較去年同期減少5成，旅宿平均住房率也是一樣，各家業者也紛紛推出超吸睛優惠房價吸客，再搭配觀旅局這次推廣的6到8月住台南抽好禮的活動，此時來台南旅遊既划算又超值。詳細辦法可查詢「6-8月住台南抽百萬大獎活動」網站。