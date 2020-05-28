聽新聞
test
0:00 / 0:00
觀傳局推安心旅遊專案 柯市長邀各縣市旅行業者座談
肺炎疫情逐漸趨緩，為力拚觀光復甦，台北市觀光傳播局推出「安心旅遊專案」，派遣市府相關單位至旅館現場會勘，確認防疫措施到位方能成為安心旅館，除了公開招募安心旅宿外，另為鼓勵其他縣市民眾深度遊台北，邀請各縣市旅行同業公會齊聚座談，並公布將限量加碼，贈送入住安心旅館的外縣市民眾，24小時的雙層觀光巴士券，會後苗栗縣旅行同業公會理事長賴志明、中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁、台北市府觀傳局長劉奕霆、台北市長柯文哲、台北市旅行同業公會理事長吳志建、桃園市旅行同業公會理事長呂中豪、台中市旅行同業公會副理事長凃極東一同推展國旅觀光。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言