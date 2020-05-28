觀傳局推安心旅遊專案 柯市長邀各縣市旅行業者座談

為精進台電配電技術人員技術訓練，今(28)日台電基隆區營業處在瑞芳變電所旁荒廢宿舍打造了全新的「瑞芳訓練場」，不僅是北台灣最大且最齊全的練習場地，也可作為職訓單位檢定場所，提升員工技術培訓成效，給民眾更優質的供電服務。

2020-05-28 18:02