文華東方酒店回饋北市府 議員憂恐難追回提展延

台北市議員發現台北文華東方酒店每年要回饋客房、宴會廳供台北市政府使用，因酒店出現資遣等情況，但回饋時間仍有9年，要求市府應盡快與業者洽談展延，否則權益恐受損。

對此，北市府產業發展局長林崇傑今天列席北市議會質詢時回應，目前未與酒店洽談展延，經議員提醒後，近期將會同財政局等單位與業者商談。財政局表示，若業者違約會求償。

北市議會財政建設委員會下午召開定期大會，國民黨議員鍾沛君詢問台北文華東方酒店與北市府協議內容。

鍾沛君表示，台北文華東方酒店近期發生資遣狀況，北市府曾與業者協議，透過回饋提供客房和會議場地換取容積率，調資料發現，民國107年豪華客房使用率算高，但宴會廳使用率低；108年客房、宴會廳使用率都下降，今年至今使用率也不高。

她認為，發生疫情前，市府就應跟業者洽談展延方案，不應在業者出現資遣等情形時，才進行洽談，若業者後續發生其他狀況，恐讓北市府及市民權益受損。

依台北市會展產業發展基金會提供內容，台北文華東方酒店從民國103年算起的15年，每年提供豪華客房185房次、大宴會廳16天、文華廳16天、東方廳25天、現金額度新台幣180萬元，供北市府進行城市外交觀光、市政宣導等政策使用；現金未使用完畢，可遞延次年使用，客房、宴會廳當年度要使用完畢。