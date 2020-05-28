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新北防汛演習登場 侯友宜：防汛跟防疫一樣重要
新北市水利局今下午於三重區溪美抽水站旁堤外高灘地舉辦109年度防汛演習，共分為19項演練，新北市長侯友宜也全程視導，侯友宜表示，現在是防汛期間，同時也是防疫期間，兩個同等重要，新北市幅員遼闊，各單位都得緊繃神經，災前準備、災中應變、災後復建的能力要越來越快。
侯友宜表示，災前準備特別以CCTV雨水偵測系統，結合偵水志工，第一時間就能了解準備情形，隨時掌控排水系統、側溝、及所有積淹水地點；災中應變借重科技，以及確保所有的抽水機組、抽水站等防汛設備能及時調配，做好應變；災後復建一定要確保民眾最重要的交通、民生，所有的路線及場域能即時開放，務必快、狠、準，恢復民眾正常生活。
水利局指出，此次演練著重防災整備，包含「抽水站預抽機制」、「偵水志工巡查」、「透保水設施檢查」及「碧潭自行車道撤離及浮筒橋撤離」，當發布豪雨特報時，全市預抽的14座抽水站將先啟動預抽水，事先淨空下水道空間滯洪，偵水志工則預先至易積淹水地點巡檢，若發現側溝有垃圾或雜物阻礙排水，可協助迅速排除，新北6處雨水儲留設施也將預先排空，增加滯洪空間降低淹水機率。
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