新北防汛演習登場 侯友宜：防汛跟防疫一樣重要

新北市水利局今下午於三重區溪美抽水站旁堤外高灘地舉辦109年度防汛演習，共分為19項演練，新北市長侯友宜也全程視導，侯友宜表示，現在是防汛期間，同時也是防疫期間，兩個同等重要，新北市幅員遼闊，各單位都得緊繃神經，災前準備、災中應變、災後復建的能力要越來越快。

侯友宜表示，災前準備特別以CCTV雨水偵測系統，結合偵水志工，第一時間就能了解準備情形，隨時掌控排水系統、側溝、及所有積淹水地點；災中應變借重科技，以及確保所有的抽水機組、抽水站等防汛設備能及時調配，做好應變；災後復建一定要確保民眾最重要的交通、民生，所有的路線及場域能即時開放，務必快、狠、準，恢復民眾正常生活。