侯友宜：以信心經濟與庶民經濟提振消費買氣

新北市民間單位今天紛紛捐物資防疫，市長侯友宜表示，疫情後將公私協力合作，以優惠便民的信心經濟，及民眾出門消費的庶民經濟，讓小商圈、小攤販、交通運輸獲快速經濟回應。

侯友宜今天代表接受樹林鎮南宮捐贈復康巴士儀式後，接後媒體聯訪提出上述說法。他說，信心經濟與庶民經濟會以優惠及套裝方式協力合作，無論旅遊行程規劃或消費模式的改變，都盼望民眾願意出來消費。

針對遠見雜誌今天公布2020年「縣市長施政滿意度調查」，侯友宜表示，全球防疫嚴峻時，經濟受到很大的衝擊，新北市還有很多地方做得不夠好，仍要繼續努力拚下去，不辜負市民期待。每一個縣市的施政狀況都不一樣，好好做事才是新北市政府最重要的角色。

侯友宜也感謝樹林鎮南宮長期付出公益，防疫期間愛心不落人後，不斷捐贈許多防疫物資，今天又特別捐贈1輛復康巴士，照顧需就醫的身心障礙民眾。

此外，國際獅子會300A2區今天捐贈600份的物資關懷箱，以快速烹調的食物為主，將提供社福中心所服務的弱勢家庭，紓解因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情致收入減少的家庭經濟，也減輕家庭照顧者料理家務餐食的負擔。

新北市3輛行動餐車今天開往馬偕醫院淡水院區，由市府社會局副局長許秀能代表向醫護人員致意，並提供現場烹調烘焙的咖啡、雞蛋糕和漢堡，受醫護人員熱烈歡迎。

因應各校防疫需要，蘆洲區慈惠堂愛心基金會今天捐贈300盞紫外線消毒燈，給三重區、蘆洲區的公立高中職、國中小共30所學校，做為室內空間消毒殺菌，一起守護新北校園。