oBike1台3元拍賣成廢鐵 新北將向業者求償千萬

曾經掀起台灣風潮的oBike無樁式自行車，業者宣告倒閉後，數以萬計的自行車成了廢鐵，新北交通局指出，遭棄置新北的oBike以1台3元的價錢拍賣成廢鐵，雖然業者已倒閉仍會向業者求償，將追討金額約1560餘萬元。

新北市議會今一讀通過「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」草案，新北市議員廖宜琨指出，oBike曾被隨意丟棄在三峽北大地區，事後市府卻要自行移置拍賣，這應該要求業者自行處理，不該有市府來承擔。

廖宜琨說，市府為了處理oBike亂象，不僅要派清潔隊前往回收，甚至要準備場地保管，同時衍生蚊蟲滋生、環境髒亂的問題，未來是否有要求保證金，甚至要求業者的資本額，避免後續求償無門。

新北交通局長鍾鳴時說，儘管oBike很難拍賣，但今年3月都已拍賣完畢，未來自治條例會有明確規定，若由市府處理就需要額外收費，移置oBike雖然由環保局處理並放在新北場地，但耗費市府的人力，會向業者求償。

鍾鳴時表示，自治條例規範對象包含腳踏車、小客車、機車，所有車輛都進行管制，停在哪裡都能查得很清楚，未來業者提出申請需繳納使用權利金及保證金，市府依法移置、保管及拍賣，相關費用可由保證金扣除，避免oBike亂象再現。