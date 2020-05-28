為三重公所加油打氣 德林寺贈送素便當

觀天下 / 記者羅綸宏／三重報導
三重德林寺在市議員黃桂蘭媒合下，特別捐贈300多個健康又環保的素食餐盒給三重區公所。 圖／全聯有線電視提供
三重德林寺在市議員黃桂蘭媒合下，特別捐贈300多個健康又環保的素食餐盒給三重區公所。 圖／全聯有線電視提供

新北市三重區公所投入大量人力，服務居家檢疫民眾和處理紓困金的發放作業，為幫辛苦的基層公僕加油打氣，三重德林寺在市議員黃桂蘭媒合下，特別捐贈300多個健康又環保的素食餐盒給三重區公所，希望身心疲憊的公所人員能好好補充元氣。

德林寺監院仁融法師表示，三重區公所是第一線的單位，直接提供民眾各類服務，所以我們也希望來結緣，今天我們特別提供320個善念便當，在此感謝大家與德林寺一起推展素食活動。

收到這批熱騰騰的愛心便當，三重區長劉來通相當感激，特別回贈感謝狀，感謝三重德林寺及黃桂蘭議員的善行義舉。

三重區長劉來通表示，在疫情期間，公所同仁全力投入防疫工作，截至目前為止已服務2千多位居家檢疫者，而紓困金的發放也超過7千件，希望大家繼續堅守崗位，努力為民服務。

三重德林寺從新冠肺炎疫情爆發後，就開始製作健康又環保的素食餐盒，不但免費送給社區民眾品嚐，也致贈給新北聯醫和三重區公所，為第一線的防疫人員加油打氣，至今已送出3700個善念便當。

德林寺表示，還會持續加碼送下去，希望讓民眾吃出健康，同時也凝聚善念、消弭災難。

便當
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