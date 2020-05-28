高規格防洪 侯友宜視察金山淹水復建工程

近來雨下不停，新北市長侯友宜也前往視察金山區北23-1線3.4公里處大面積的積淹水後續復建工程，由於工程採用200 年「防洪頻率」設計，高規格的防洪設施，目前已經完工，侯友宜希望居民能夠住的安心，藉以守護居民安全。

新北市長侯友宜表示，去年的米塔颱風外圍環流造成北23-1線區道3.4公里處淹水，危及附近居民生命財產安全，區長第一時間就趕緊搶災，開挖引道，為此也相當讚許區長的危機處理以及第一時間的判斷能力，後續工務局以及水利局復建工程也委由公所辦理，高規格的防洪設施，要避免淹水災情再度發生。

金山區長陳國欽指出，感謝市長、市府農業局及工務局對於復建工程的資源協助，工程自今年3月17日開工，5月11日完工，設置內徑寬、高2公尺的排水箱涵，以及排水入口處寬、高3公尺的集水井，整體排水設施總長143公尺，採用可以承受 78.8 毫米時雨量200 年「防洪頻率」設計。

北23-1線區道3.4公里處，高達250公尺以上，是屬於山坡地與野溪，金山區公所為了維護下游編號DF218潛勢溪流區域的住戶生命財產安全，依災害防救法於第一時間緊急開挖，並執行改善工程，期待在豪大雨以及梅雨季時，能夠避免造成二次災害，還給居民安心安全的居住環境。