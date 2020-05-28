拼防疫不忘拚經濟 金山「凱悅酒店」動土

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
興富發建設投資15億，在金山打造五星級度假溫泉旅館－「金山凱悅酒店」，新北市長侯友宜出席動土典禮。 圖／紅樹林有線電視提供
興富發建設投資15億，在金山打造五星級度假溫泉旅館－「金山凱悅酒店」，新北市長侯友宜出席動土典禮。 圖／紅樹林有線電視提供

全球受疫情影響，新北市不只拚防疫，也要拚經濟，興富發建設加碼投資新北市15億，在金山打造五星級度假溫泉旅館－「金山凱悅酒店」，新北市長侯友宜出席動土典禮，很感謝興富發建設不畏疫情，投資金山建設旅館，創造更多就業機會。

新北市長侯友宜說，興富發建設投資新北15億，在金山打造五星級度假溫泉旅館－「金山凱悅酒店」，本月正式開工動土，預計將於111年底開幕營運，除了為地方新增500個就業機會，年產值更可高達8億，可望活絡新北投資環境，為提振經濟注入一劑強心針。

新北市長侯友宜除了肯定興富發建設為地方帶來就業機會與經濟繁榮，更加也不忘資源整合串連青春山海線等觀光資源，未來在金山凱悅酒店落成之後，加上金山當前正在推動的「城鎮之心」計畫，金山的未來煥然一新，將可以預期。

興富發建設總裁鄭欽天表示，很多人疑惑為什麼要在疫情期間動土蓋飯店，而其實工程所需三年時間，正好是避開疫情相當好的契機，加上看準北台灣四大溫泉區中，金山溫泉區比起礁溪擁有更高的交通易達性，土地購買也相對經濟實惠，為此也希望來到金山起個頭，帶動觀光發展，創造更多就業機會。

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