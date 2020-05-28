汐止車站周邊積水難行 權責不清難改善

汐止火車站公車候車亭，每天等公車的人很多，不過，這陣子下大雨地面積水不退，就連週邊行人通道也一樣，引起民怨，所以，今(28)日市府、公所、台鐵等相關單位也針對責任權屬進行討論，不過，依舊沒有共識，究竟誰來改善，還得再釐清。

汐止火車站每天趕著搭火車的人很多，不過，下了公車要走到火車站裡，只要一下雨就會變的很不方便，主要是因為在花台中間的行人道道，這幾天下雨積了好大一灘水，不想踩水只能走上花台邊，不然，涉水而過鞋子都濕了，民眾直說很不方便。

汐止區長陳健民表示，在汐止火車站候車亭，因為連日大雨，有民眾反應有積水不退的現象，那今天來討論後，這個土地所有權都是屬於台鐵，我們會再跟台鐵協調，因為，在當初汐止火車站在蓋的時候有它整體性的規劃，後續我們會做一個釐清，讓民眾候車有一個比較舒適乾爽的空間。