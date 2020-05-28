荒廢宿舍活化再利用 台電瑞芳訓練場啟用

為精進台電配電技術人員技術訓練，今(28)日台電基隆區營業處在瑞芳變電所旁荒廢宿舍打造了全新的「瑞芳訓練場」，不僅是北台灣最大且最齊全的練習場地，也可作為職訓單位檢定場所，提升員工技術培訓成效，給民眾更優質的供電服務。

今(28)日上午台電在瑞芳區柑坪里的瑞芳變電所旁，進行「瑞芳訓練場」的揭牌儀式，藉由上香祈福，希望未來這裡能幫助整個北台灣的技術培訓更上層樓。

台電副總經理王耀庭表示，日前因為正逢台電員工退休潮，新進人員有加強能力考核的必要性，這次打造的瑞芳訓練場是北台灣最大的訓練基地，所有的設施都照考試證照規格來設計，讓員工們切磋技藝，藉以傳承、精進核心技術。

台電基隆區營業處副處長邱玉典表示，訓練場本身是瑞芳變電所宿舍的舊址，荒廢幾十年後終於有了全新面貌，面積大約是基隆市訓練場地的五倍大，員工們往來基隆瑞芳只要二三十分鐘，訓練變得相當方便。

此次揭牌儀式，也找來外線技術人員們前來演練技術考核，除了有完整的架空與地下配電訓練設施，員工們也個個全副武裝，在下雨天模擬北台灣潮濕氣候來施工，爬著腳踏釘上行，燈桿設裝置物，還要操作變壓器結線，每位技術人員都需要很大膽量與專業的技術能力，才能克服外在環境的挑戰，瑞芳訓練場是個齊全且專業的訓練場地，希望能提升員工技術，讓民眾有更好的供電品質。