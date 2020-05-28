五都施政滿意度墊底 盧秀燕：有進步繼續努力

遠見雜誌公布2020縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕獲得3.5顆星，五都排名最末，盧秀燕今天表示，在滿意度上，有明顯的進步，「有進步就好，繼續努力」。

遠見雜誌今天公布2020縣市首長施政滿意度調查，台中市議會今天召開業務質詢，民進黨籍市議員陳淑華指出，六都當中，高雄罷韓投票逼近，未列入評比，剩下五都裡，盧秀燕3.5顆星墊底，施政分數64.4，比去年增加，但還是全台倒數。

陳淑華指出，因市政沒有擘劃，難怪市民對市府施政感受不深。民進黨籍市議員邱素貞表示，市長最近的行程，不是開工剪綵，就是落成啟用，很多建設都是沿襲前市府的施政，期盼市長提出具體可行施政方針。

國民黨籍台中市議員吳瓊華則認為，盧秀燕滿意度53.3%，滿意度過半，成績還比台北市長柯文哲好，除跟別人比也要跟自己比，盧秀燕今年滿意度比去年成長10.4個百分點，呼籲市府再加油。

台中市議會民進黨團也召開記者會，市議員黃守達、林德宇、王立任、謝志忠、張玉嬿、施志昌要求，市長對自己的施政不當，檢討問題，盡速改善，不要逃避責任，推諉塞責。

台中市副市長令狐榮達表示，每份民調市府都會作為參考依據，繼續努力；新聞局長黃國瑋表示，短期民調有高有低，市府會虛心接受任何值得參考的建議，更加努力回應市民期待。

對於民調，立法院副院長蔡其昌受訪指出，盧秀燕應該多加油，台中市已淪為台灣最後一名，對台中市民而言很丟臉，希望市府團隊做更多的事情，傾聽民意，把淪為最後一名的原因找出來趕快改進。

他強調，沒有要「唱衰」（意指不看好）盧秀燕，希望把趕快把問題找出來，他身為立法院的副院長，不分黨派，將持續爭取台中市的建設。