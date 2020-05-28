文華東方回饋無法履約? 北市府：遞延也是一種方法

新冠肺炎疫情未遏，台北文華東方酒店即將裁員212人，因業者為了多拿25％容積率（1346.8坪），曾與市府協議以15年住房及宴會廳回饋交換，尚有9年要回饋。對於回饋可能無法履約，台北市副市長黃珊珊指出，把回饋遞延也是一種方法，希望業者能夠正常運作才有意義，而不是去要這些給不起的東西，現在不是時候。

文華東方現在停掉客房，一些會議廳還是繼續，市府會了解經營狀況，會這樣是因為沒有國際觀光客，現在邊境封鎖的狀況下，對大型國際型酒店影響最大，站在紓困的立場，市府希望大家都能度過難關，而不是先去追究。

另外，今天立委高嘉瑜質疑，合約是馬英九當市長時期簽定，用很好的容積率換住房率不合理？黃珊珊說，都市計畫都已經通過，當時如果有問題，應該都有送相關單位調查，顯然這部分已經是白紙黑字的合約，容積給出去的回饋，業者每年都有提供，這部分有問題的話，該有的責任應該有人會去追究，但市長柯文哲上任後一直有按照合約型式，這也是很無奈的事。