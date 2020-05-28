水星6/4達東大距 離太陽最遠一次

台北市天文館今天指出，水星將於6月4日達到今年第二次東大距的位置，肉眼就可發現蹤跡，也是今年三次東大距中，與太陽視距離最遠的一次，也是最適合觀賞水星的機會。

天文館助理研究員李瑾表示，水星每年約有3至4次達到東大距的位置，6月4日傍晚將二度達東大距，與太陽相隔約23.6度，這也是今年三次東大距中，離太陽最遠的一次，也最不受陽光影響。

李瑾說，當晚水星亮度約0.4等，日落時出現在西偏北方，就能約20度高處，用肉眼或雙筒望遠鏡就可以發現蹤跡，若民眾在太陽剛下山時往西北方看，就能看到明亮的水星，但仍要視天候條件而定，若氣候不佳，就難以看到。

若民眾用天文望遠鏡看，還能看到水星這次東大距的形狀，呈弦月般外觀。

天文館資料顯示，水星因距離太陽最近、公轉速度快，約每116天就會和地球會合一次，在羅馬神話中被描述為替眾神傳遞訊息的信使。

天文館說明，「東大距」是水星位於太陽以東時，見於日落後的西方天空；位在太陽以西時則是「西大距」，見於日出前的東方天空。