停電8.5小時3天前才通知 北市議員批台電老大心態

台電施工停電令商家困擾。台北市議員汪志冰下午在議會質詢指出，台電公司5月7日因工程需要實施局部停電，停電時間竟長達8.5小時，因3天前才通告，但周一很多商家休假，又在母親節前夕，餐廳措手不及，損失慘重。她還調查發現，停電範圍遍布4個行政區，商家的戶數達542家，要求市府產發局應監督台電各據點，提早發布停電公告。

汪志冰說，5月7日大停電範圍有中正區、大安區、中山區以及松山區，其中停電時間最短為5分鐘，最久長達8.5小時，而在停電8.5小時的區域範圍內登記為商家的戶數高達542家，地點在八德路、市民大道、復興南路等地，商家密集，衝擊最為嚴重。

店家陳情說，台電通知太晚，且3天前通知，但周一很多商家休假，餐廳反映時間不夠，食材無法冰，加上母親節前夕，要臨時通知訂位的客人更改時間，商譽受到影響。

店家也說，雖然台電後來提前恢復供電，但臨時已經找不到人上班，只能浪費一天，也恢復供電時，還發生網路、冷氣設備異常。

汪志冰說，經統計，106年至108年，3年間台電在北市施工停電超過5小時以上案件數，平均每年高達500件，8小時以上平均每年也有48件。台電多次利用白天長時間停電，店家除了食材及人事成本損失、營業報銷、還要賠上商譽。尤其當前因疫情關係，生意已經跌入谷底，好不容易等到母親節前夕時機，停電是雪上加霜，台電的老大心態，讓人欲哭無淚。