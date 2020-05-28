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北市滿意度吊車尾？黃珊珊：客觀的數字有領先

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市副市長黃珊珊下午參加台北市防災士及韌性社區避難收容維運演練時受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊下午參加台北市防災士及韌性社區避難收容維運演練時受訪。記者楊正海／攝影

針對《遠見》民調顯示，具五星評價的縣市長包括新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安，以及連江縣長劉增應等共五位；其餘六都部分，台南市長黃偉哲獲得4.5顆星，台北市長柯文哲3.5顆星，台中市長盧秀燕3.5顆星。

對於滿意度民調最後一名，台北市副市長黃珊珊下午參加台北市防災士及韌性社區避難收容維運演練時受訪指出，數字上還是進步的，客觀的數字，台北市都是領先的，可能說主觀的部分大家有比較多的意見，他們虛心接受、檢討。

黃珊珊指出，民調可能每個時期都不太一樣，但他們也在討論這個問題，可能對於每個時期，會有一些事件的發生，這有可能和疫情有關，或是和現在社會氛圍有關，都值得參考。

至於是否是北市防疫未受肯定？黃珊珊說，她想是大家認為是不是要「順時中」才能往前走，他們稍微有不同的意見，大家就覺得不應該，她絕得這是社會氛圍的問題，台北市一直都走在對的道路上，也就是該說的會說，和中央意見有不同的地方，但任何地方都不可能一言堂，對的事情會繼續做。

媒體問黃珊珊，執政上是否會有挫折？黃珊珊說，他們不是都是最後一名，滿意度部分很主觀，也許台北市民的確是要求最高的，但滿意度的部分可能還是和一些政治氣氛有關係，這部分他們接受人民的意見，但該努力的還是該努力，她相信在防疫作為上，台北市絕對沒有做得比其他縣市差，但大家可能對北市的期望比較高，這個他們會繼續加油。

黃珊珊 民調
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