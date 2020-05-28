助危老重建 北市培訓推動師增5項輔導工作

台北市都發局今天表示，全市30年以上房屋有9萬餘棟，為間接改善市民居住環境，需借重危老重建推動師協助，推動師將新增5項工作，包含輔導協助老舊公寓新增電梯等。

北市府都市發展局舉行「都更危老2.0記者會」，局長黃景茂說，經統計，全市領有使用執照建築物共11萬5207棟，其中30年以上建物有9萬7427棟，佔總棟數的84.5%。

他指出，考量老舊建物眾多，且常有整建維護與修繕改良需求，需借重危老重建推動師專業，為間接改善市民居住環境，推動師將新增5項輔導工作，包含輔導公寓大廈成立管理組織、協助老舊公寓增電梯、外牆剝落建物辦理修繕、老舊公寓外牆翻新、耐震評估及補強。

他表示，會視推動師在各階段輔導成效及個案數多寡，核發適度輔導推動費，盼激勵推動師成為社區重建或修繕改良的總顧問角色，且推動師要參加培訓課程，經講習測驗合格，領得結業證書，才可從事新增輔導服務工作。

都發局指出，為培訓有志推動老屋重建的專業人士，經集訓後成為危老重建推動師。危老重建推動師可免費替市民解說法令、協助社區住戶整合意願、輔導申請耐震能力評估等，已授證1萬2035名。

都發局表示，民眾可到住家鄰近危老工作站洽詢，會由不同領域的危老重建推動師進駐服務，危老工作站地點可到建管處官網搜尋。