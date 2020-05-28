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文華東方回饋北市床次現金難履約 北市：若違約就求償

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
疑受新冠肺炎疫情影響，台北文華東方酒店傳有大量解雇員工情況，短期內也不接受訂房，意外衝擊北市府過去與業者簽約的容積獎勵回饋條件，北市議員鍾沛君今於議會質詢也質疑北市府未保護權益。記者翁浩然／攝影
疑受新冠肺炎疫情影響，台北文華東方酒店傳有大量解雇員工情況，短期內也不接受訂房，意外衝擊北市府過去與業者簽約的容積獎勵回饋條件，北市議員鍾沛君今於議會質詢也質疑北市府未保護權益。記者翁浩然／攝影

疑受新冠肺炎疫情影響，台北文華東方酒店傳有大量解雇員工情況，短期內也不接受訂房，意外衝擊北市府過去與業者簽約的容積獎勵回饋條件，北市府每年客房185床次、會議廳、現金額度180萬元等使用權，如今恐無法順利使用；對此，市府則表示，將在2周內找業者討論如何展延、床次轉換成金額等方案；若業者無法履約，將可依民法求償。

文華東方酒店過去以容積獎勵向北市府換得1300多坪容積，作為回饋條件，文華東方15年間要提供市府客房、會議中心等場地使用權，當時回饋條件也引發議員質疑市府有圖利廠商之嫌。

財政局表示，後來市府與業者重談條件，改為每年提供客房185床，還有現金180萬元可用來折抵茶水、餐點費用，180萬元若當年沒用完可延到隔年使用，其他則還有大宴會廳16次、文華廳16次、東方廳25次的使用權。

會展中心表示，文華東方酒店，過去市府都用來舉辦包含雙城論壇、智慧城市首長高峰會、台北電影節、金馬影展等活動，今年受疫情影響，多數活動都已取消，而文化局預計6月舉辦的台北電影節、11月的金馬影展，則都可能受文華東方酒店營運狀況、不接受訂房的情況影響。

北市議員鍾沛君今於議會質詢也指出，文華東方每年提供北市府使用權與現金抵用，前年現金使用率91.8%，剩14.7萬餘元，合約中不能延後使用的客房使用率有94%，大會議廳僅28.13%、文華廳僅18.75%，東方廳則有66%；去年現金使用率98.83%，剩2.1萬元，但客房使用率下滑到78.13%，大會議廳降到21.88%、文華廳甚至剩6.25%，東方廳則降到52%；也就是說疫情前使用率達不到100%。

鍾沛君質疑，今年2到5月受疫情影響，市府產業局、財政局等相關局處都沒有想到北市府的權益將受影響，連跟業者談展延都沒做；酒店飯店受疫情影響不景氣，但文華東方欠市府回饋也受疫情影響，難道都不用思考保障公有資產，北市府就這樣浪費權益，「認賠了事嗎？」

對此，產業局長林崇傑表示，確實沒有想到跟業者談回饋條件展延，針對使用率低，會展中心曾跟各局處討論，將各項活動住房需求轉移到使用文華東方客房，針對業者接下來可能難以履約、疫情影響部分，2周內會會同財政局等相關單位找業者討論契約。

財政局則表示，針對疫情影響活動減少，而無法展延的客房及會議廳使用權，將會找業者討論如何展延避免北市府權益受損；有關業者經營出狀況，依照契約，若未來有無法履約的情況，將可依民法求償。

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