台灣水韭復育有成 成功移植到芋見小路
台北市長柯文哲今天參與台灣水韭復育活動時表示，台灣水韭成功移植到竹子湖的芋見小路，顯見生態工法對環境相當友善，而竹子湖除了海芋，也有栽種繡球花，是台灣花藝高水準的表現。
台灣水韭生長於陽明山國家公園內的夢幻湖，瀕臨絕種，湖田國小教師卓卿祐在2007年將台灣水韭從竹子湖的海芋田移植到湖田國小，2019年在農委會林試所研究員黃曜謀協助進行復育。
復育有成的台灣水韭再被移植到芋見小路，柯文哲上午與湖田國小的學生化身復育員，傳遞永續生態城市理念。
柯文哲致詞時表示，台灣水韭是需要極度保護的物種，如今成功移植到芋見小路，顯見生態工法對環境相當友善，而竹子湖有名的是海芋季，他同時發現繡球花相當漂亮，「不來看，還不知道台灣的花藝已經到了這種水準，實在不簡單」。
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