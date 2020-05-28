新北5夜市推10組美食餐券 深夜食堂等5折起

新北市政府市場處響應防疫新生活運動推出「新北夜YES淘金夢」系列活動，繼上一波打卡抽黃金之後，再集結新北5座夜市聯手推出10組美食套餐券，每組限量50份，最低5折起，5月30日中午12點開賣，至6月12日晚間12點截止，每人每套餐限購1份。

由汐止觀光夜市、永和樂華夜市、板橋湳雅夜市、樹林興仁花園夜市及新店安和國際觀光夜市共同參與，推出99及149元2種價位共10組超值夜市必吃套餐，上網購買套餐券，就可在8月底前憑券至各指定夜市兌換。

汐止觀光夜市首推汐止必吃宵夜「深夜食堂精選套餐」，內含來自澎湖新鮮直送大生蠔、居酒屋必備料理關東煮，及新加波料理叻沙麵。

永和樂華夜市推出「多國混合精選套餐」，北海道鹽烤帝王螺單人餐加焗烤海鮮扇貝配幸花明太子起司烤餅。板橋湳雅夜市力推海陸套餐，惡魔雞排搭大魷魚配上清涼甘蔗汁。

樹林興仁花園夜市以熊Q水果球、炸鮮奶搭配櫻花珍珠鮮奶，甜蜜滿滿百元有找；新店安和國際觀光夜市則推出三代家傳的手作豬血糕、黃金酥魷魚加上古早味炸麻吉。

市場處長盛筱蓉表示，考量目前疫情稍有舒緩，推出超值套餐邀請大家共同逛夜市品美食。更多好康優惠可搜尋「新北夜YES淘金夢」或「新北好市生活學」網站http://www.goodmarketslife.com.tw。