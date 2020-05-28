施政滿意度墊底輸給侯友宜 柯文哲這樣回...

《遠見》今天公布2020縣市長施政滿意度調查結果，六都因高雄市罷免投票不公布，其餘五都，新北市長侯友宜、桃園鄭文燦獲五星評價，台南黃偉哲第三，台北柯文哲、台中盧秀燕吊車尾。柯文哲出席活動，避談民調結果，問及有哪些地方可跟侯友宜學習，柯則回「我也不曉得」。

柯文哲今早出席台灣水韭復育，對於自己五都民調墊底，輸給侯友宜，跟盧秀燕並列最後一名，柯文哲表示「我跟你講，今天不用講這個啦。」

媒體追問，哪些地方可以跟侯友宜學習？柯文哲則低聲回「我也不曉得」。