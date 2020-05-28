聽新聞
test
0:00 / 0:00
振興茶鄉消費 新北6/1起發送百元好茶券1萬張
為吸引民眾到當地消費，各縣市紛紛加碼、贈送購物券，新北市農業局從6月1日起發放「新北好茶券」，民眾只要到坪林區公所打卡，就可領到100元好茶券，不論買茶葉、零食或特色加工品都可使用，每人限領1次，預計發放1萬張。
農業局表示，疫情逐漸趨緩，為振興地方產業發展，新北市結合春茶上市發放「新北好茶券」，從6月1日起，不論平日或假日，到坪林區公所就可領取100元好茶券，每人限領一次，預計發放1萬張，發完為止。
民眾只要加入新北好茶Line@及「新北市農業局－稼日蒔光」臉書按讚即可領取「新北好茶券」，好茶券不論是買茶葉、零食小點、特色加工品皆可使用，當地店家配合好茶券也推出多項優惠方案。
新北市是文山包種茶的發源地，其中坪林區被稱為「冠軍茶鄉」，至今已連續9年抱回全國製茶技術競賽冠軍，包種茶的茶湯除了呈現蜜黃碧綠色之外，品嚐時特別注重「花香氣」，香氣越濃郁品質越高級，是老饕愛上的原因。
坪林區農會理事長王成意表示，去年入冬後氣候穩定，今年入春後氣候仍較冷涼，春芽萌發期間遇到連續低溫，製成包種茶後茶湯花香濃郁，今年的春茶已經開始上市，鼓勵民眾走出家門散心，同時振興茶產區商家經濟。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言