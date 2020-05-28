振興茶鄉消費 新北6/1起發送百元好茶券1萬張

為吸引民眾到當地消費，各縣市紛紛加碼、贈送購物券，新北市農業局從6月1日起發放「新北好茶券」，民眾只要到坪林區公所打卡，就可領到100元好茶券，不論買茶葉、零食或特色加工品都可使用，每人限領1次，預計發放1萬張。

農業局表示，疫情逐漸趨緩，為振興地方產業發展，新北市結合春茶上市發放「新北好茶券」，從6月1日起，不論平日或假日，到坪林區公所就可領取100元好茶券，每人限領一次，預計發放1萬張，發完為止。

民眾只要加入新北好茶Line@及「新北市農業局－稼日蒔光」臉書按讚即可領取「新北好茶券」，好茶券不論是買茶葉、零食小點、特色加工品皆可使用，當地店家配合好茶券也推出多項優惠方案。

新北市是文山包種茶的發源地，其中坪林區被稱為「冠軍茶鄉」，至今已連續9年抱回全國製茶技術競賽冠軍，包種茶的茶湯除了呈現蜜黃碧綠色之外，品嚐時特別注重「花香氣」，香氣越濃郁品質越高級，是老饕愛上的原因。