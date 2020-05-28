蘆洲仁愛廣場耗資306萬翻新 孩童嗨玩樹屋溜滑梯

位於學區的蘆洲仁愛廣場，每天都有許多長者、孩童到此遊憩，但因年代久遠，許多遊具達到使用年限，民眾最愛的大樹下木造平台也出現破損，為此市議員李坤城及區公所共斥資306萬元，引進樹屋主題溜滑梯、鳥巢式鞦韆，擴建遊戲場範圍，並打除阻礙行走動線的矮牆，給民眾更安全、舒適的休閒空間。

蘆洲區長施得仰指出，仁愛廣場周邊有仁愛國小及4所幼兒園，每日皆有許多孩童在廣場內奔跑、嬉戲，因舊有的兒童遊戲場空間狹窄，且遊具老舊不符規定，隱藏許多危險，此次更新除改善安全性，更打造為共融共享且融合環境的遊戲場。

蘆洲區公所表示，更新工程去年11月開工，由市議員李坤城提供建議款150萬、區公所投入經費156萬，共斥資257萬元，擴大原有遊戲空間，新設鳥巢式鞦韆及樹屋造型溜滑梯，並打除形成阻礙的矮牆及更新休憩木平台。

此外，今年又增加搖搖馬、翹翹板及擴建原有鳥巢式鞦韆，整個遊戲場也全面鋪設7.5CM厚的彈性緩衝地墊，強化小朋友的遊戲安全性，提升了公園豐富度及共融性。