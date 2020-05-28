新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心 第4屆招募鎖定AI、5G

「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」第4屆招募正式開始，鎖定邀請以AI應用在製造、零售、醫療、城市、生活等五大生態系，及未來5G應用為發展方向的新創團隊踴躍申請進駐，申請自即日起至7月31日止。

新北市經發局表示，聯合創新中心成立以來，積極協助新創團隊介接市府相關局處及亞馬遜等大型單位進行提案，在資金面引薦天使投資、策略投資及國發基金等管道，並由AWS解決方案架構師提供雲端技術一對一諮詢。

經發局表示，進駐新創有機會獲得價值上百萬的AWS Activate積分，同時也與大專校院進行產學合作，引進優秀的雲端技術人才，並提供進駐新創在商業模式、企業發展策略、法律、財務會計諮詢及課程資源。

該中心目前共已培育51組新創團隊，其中提供都市停車解決方案的「雲派科技」、物聯網管理平台及技術開發的「軟領科技」、雲端電子發票作業系統的「關網資訊」、絡客思及聿信醫療已獲得國家發展基金投資。

而開發雲端動態模擬排程系統的「快思」，曾受邀到 AWS AIoT 論壇擔任專題講者，並經由市府引薦，至新北市工業會新世代傳承聯誼會展示智慧製造解決方案，馥鈺科技及慶奇科技則分別與市府觀旅局、教育局針對產業規劃展開合作。

經發局指出，5G為未來商轉優勢，新北市府希望能活用新創公司創新技術與能量，在後疫情時代超前部署數位經濟戰略，強化下一波經濟發展動能，推動產業合作促進轉型升級。如欲報名或查詢更多訊息可至活動網站：https://ntpc-awsjic.com.tw/apply/ 或洽詢專線 (02)7717-0688。