北市抽查新成屋定型化契約 房屋貸款事項違規多

台北市法務局今天公布抽查銷售新成屋建案定型化契約，10件僅1件全數合格，違規較多項目都與房屋貸款有關，建議購屋簽約前，應審閱房屋買賣契約內容及附件是否符合規定。

北市府法務局發布新聞資料表示，為保障消費者買新成屋建案權益，3月至5月抽查全市10件銷售新成屋建案使用的定型化契約，查核結果僅1件全數合格。

法務局指出，此次抽查定型化契約最多不符規定項目包含付款約定、原設定抵押權處理及建物現況確認書，這次有9件違規，已要求建商限期改善，均改善完成，違規項目公布於官網。

法務局表示，業者違規較多項目都與房屋貸款事項有關，提醒民眾購屋簽約前，可到地政局官網審閱房屋買賣契約內容及附件是否符合規定，或上網搜尋「成屋買賣定型化契約應記載事項及不得記載事項」。

法務局指出，依內政部已修正公布「成屋買賣定型化契約應記載事項及不得記載事項」，包含契約審閱權、買賣標的、付款約定、原設定抵押權處理、貸款處理等。

法務局表示，若消費者發現建商提供契約，違反應記載及不得記載事項規定，可要求修改契約，保障自身權益，同時向所在地縣市政府反映。

遇消費爭議，可打消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」轉6169、7509查詢，可提供諮詢及協助申訴。