新北補助企業托育 納入居家式托育
企業設置托兒服務機構才能向政府申請設施補助，不過經常「成本過高」讓企業止步，新北勞工局今年放寬補助資格，雇主設置居家式托育服務也納入補助範圍，最高可補助8成、60萬元的設備等費用，6月1日起開始受理申請。
新北勞工局長陳瑞嘉說，企業設置托兒服務機構，經常有成本考量，新北為了提升雇主提供員工托兒服務意願，今年放寬補助標準，新增「設置居家式托育服務」。
陳瑞嘉表示，事業單位員工托育子女需求在4名以下時，雇主可利用辦公場所或租用場地，設置14平方公尺以上，且符合公共、消防規定及托育服務場地安全檢核表項目的空間，並找來托育人員到該場地提供服務，使員工就近托育子女，並兼顧工。
104資訊科技股份有限公司協理黃志龍說，2014年員工申請育嬰留停期3個月內只有8％、申請1到2年有25％，但2015年設置托嬰中心後，育嬰留停期3個月內或半年內上升至28％，1到2年則降低到11％。
黃志龍表示，公司托嬰中心可收托約59名嬰幼兒，都有穩定收托量，過往員工若育嬰留停1到2年，就必須另找約聘僱還需負擔訓練成本，且員工復職後要再上軌道也需要時間，現在留停大幅縮短，對於公司執行業務也較為順利。
勞工局指出，新北訂有補助要點鼓勵企業辦理托兒服務，只要是登記在新北的事業單位，新興建托兒設施最高補助300萬元，教保母人員人事費用每位每月最高2萬7000元的補助；已設置托兒設施但更新設施，也有最高50萬元的補助。
勞工局說，企業發放托兒津貼最高補助60萬元，企業設置哺集乳室最高補助2萬元
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