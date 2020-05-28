聽新聞
test
0:00 / 0:00
民眾質疑公園大規模砍樹？新北：樹木根部腐朽才倒塌
有民眾發現，昨日有吊車在中和四號公園搬運樹木，質疑為何要大規模砍樹，新北市景觀處表示，倒塌的榕樹有褐根病，造成根部腐朽，加上連日大雨讓土壤變鬆軟，無法支撐樹幹重量才倒榻。
昨日有民眾發現，有吊車前往中和四號公園搬運樹木，車上的工人忙於搬運樹枝，民眾表示，剛剛趁沒下雨，到公園散步，疑惑為何要大動作整修公園的樹，甚至連大樹都砍掉了？
民眾把畫面拍下來放上臉書社團討論，有網友表示「好可惜，一棵樹長大要很多年」、「應該是因應颱風季到了，修剪防路樹吹倒」。中安里長李謙國則回應，這棵樹在昨天早上突然倒塌，才緊急派人處理。
景觀處表示，中和四號公園內一株榕樹昨天上午突然傾倒，中和區公所第一時間立即派員處理，避免民眾受到影響，景觀處也請專業團隊至現場確認大樹傾倒原因，經確認後，大樹因染褐根病造成根部腐朽，另外因近日連日大雨造成土質鬆軟，造成樹幹根部失去抓地力及支撐力，才會傾倒，最近連日大雨，景觀處跟區公所也都加強巡視各轄區狀況。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言