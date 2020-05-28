民眾質疑公園大規模砍樹？新北：樹木根部腐朽才倒塌

有民眾發現，昨日有吊車在中和四號公園搬運樹木，質疑為何要大規模砍樹，新北市景觀處表示，倒塌的榕樹有褐根病，造成根部腐朽，加上連日大雨讓土壤變鬆軟，無法支撐樹幹重量才倒榻。

昨日有民眾發現，有吊車前往中和四號公園搬運樹木，車上的工人忙於搬運樹枝，民眾表示，剛剛趁沒下雨，到公園散步，疑惑為何要大動作整修公園的樹，甚至連大樹都砍掉了？

民眾把畫面拍下來放上臉書社團討論，有網友表示「好可惜，一棵樹長大要很多年」、「應該是因應颱風季到了，修剪防路樹吹倒」。中安里長李謙國則回應，這棵樹在昨天早上突然倒塌，才緊急派人處理。