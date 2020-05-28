保障外送員權益 新北擬訂定自治條例

民眾使用外送平台比例增加，民進黨新北市議員何博文要求新北市政府比照台北市發布相關自治條例；新北市勞動局表示已著手研議自治條例，明天將邀集外送員工會等單位一同討論。

民眾使用外送平台比例增加，外送員的安全問題也備受關注，台北市今年3月27日公布施行「台北市外送平台業者管理自治條例」，內容包括業者應為外送員投保新台幣200萬元意外險、颱風天應停止外送等，保障美食平台外送員勞動權益。

何博文認為，新北市不論人口數或外送員比例都高於其他縣市，應該更積極管理，並比照台北市發布相關自治條例，尤其是規範外送員保險的配套措施，避免登記在新北市的外送平台無法可管。

新北市政府勞工局表示，已著手研議訂定相關自治條例，明天（29日）將邀集外送員工會、外送平台業者及專家學者討論，針對如何提供外送員合理及完整的保險保障，以及避免外送員發生過勞情形彙整共識，在法制作業完成前的空窗期，也將要求業者提供外送員傷病補償制度。

何博文指出，根據新北市政府警察局統計，新北市自2019年10月至今年4月，平均每天發生1.2件外送員事故；台北市交通大隊也統計，4月份台北市外送員交通事故、受傷人數都創今年新高。

何博文建議，可參考日本針對外送設立的「傷害補償制度」，在未來自治條例通過到實施間的空窗期，仍有機制保障外送員；過去經驗，業者針對相關規範勞檢，常常寧願受罰，也拒絕配合，因此除了提高違規罰則，也應監督外送平台是否真的有投保名單，才不會讓業者有漏洞可鑽。