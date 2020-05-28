十三行魔幻考古沙坑奪獎 6月2日起免費來挖寶

新北市立十三行博物館首創結合科技藝術與考古教育的互動裝置《魔幻考古沙坑》，日前勇奪「第53屆美國休士頓國際影展」多媒體展示類金獎殊榮，從全世界4500件參賽作品中脫穎而出，將台灣數位科技實力推向國際舞臺；為讓更多民眾體驗數位科技考古，館方在博物館旁的「新北考古公園」打造全新《魔幻考古沙坑2.0》，6/2起開放民眾免費體驗，歡迎把握機會暢玩國際得獎作品。

《魔幻考古沙坑》去年首次登場，短短9天就創下高達1萬2000人體驗紀錄，場場爆滿，好評不斷。《魔幻考古沙坑》結合科技藝術與考古教育，以數位投影技術打造虛實交錯的仿考古探坑，重現十三行遺址的搶救過程。運用動畫引領觀眾從探索、發掘到考古文化層現身等情境完成任務；在光影變幻中，感受遺址搶救的時間流瀉，進而了解保存重要性。

新北市文化局長龔雅雯表示，榮獲此獎項，是對新北市文化教育的一大肯定。新北市不斷創新求變，運用新科技、新媒體讓文化推廣形成雙向循環，擴及民眾的生活內涵，打造市民有感的「新美學」城市；館長陳春蘭則表示，十三行致力推廣文化資產保存與考古教育，讓知識轉化為民眾主動親近的展示與活動，是博物館的首要任務。

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