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影／北台最大配電訓練場啟用 提升基隆北海岸供電品質

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北台最大配電訓練場啟用，提升基隆北海岸供電品質。記者游明煌／攝影
北台最大配電訓練場啟用，提升基隆北海岸供電品質。記者游明煌／攝影

台電基隆區營業處為提供基隆市及北海岸地區最優質的供電服務，把新北市瑞芳區一處舊宿舍改建為「瑞芳訓練場」，今天啟用，將做為配電技術人員訓練，及精進各種配電工程技術基地。台電表示，瑞芳訓練場是北部地區最大、設施最完整的訓練場所，將可大幅提升配電技術人員專業技能。

瑞芳訓練場今天落成啟用，台電副總經理王耀庭與基隆區處處長張建川率員工揭牌，王耀庭說，訓練場配備最完整的訓練設備，精進核心技術，對基隆及北海岸地區供電品質的提升將有莫大助益。

台電基隆區處新進配電線路維護養成班學員，登桿實地操練，學員們各個穿著標準工作服及安全帽，配戴安全工具， 展現平日工作技能培訓成果。

外線技術員劉英群說，以前訓練都要跑到高雄，以後可以就地在此訓練就方便多了，外線的工作，訓練時一定要不斷的練習精進，久沒有做就會生疏，因此一定要多加強自己的技術能力。平時在外維修電路爬電線桿時，如果位置站不好可能會滑倒，甚至如果沒有繫好安全帶可能會掉下來的危險，還有桿電的危險，因此他們都會配備檢電瓶，在碰觸導線之前都會先量測。

張建川表示，瑞芳訓練場不僅是基隆區處員工的技術訓練新場所，也是北部其他區處培訓新進人員及提升在職員 工技術能力的新選擇。訓練場內設有完整的架空及地下配電訓練設施，符合配電線路甲級與乙級技能檢定所需，甚至可提供職訓單位作為檢定測試場 所，以後學員不用遠赴高雄檢定。

基隆區營業處副處長邱玉典說，面臨退休潮，超前部署讓外線人員多精進技術，避免青黃不接，讓供電無虞，民眾用電安心。

北台最大配電訓練場啟用，提升基隆北海岸供電品質。記者游明煌／攝影
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