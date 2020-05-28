蘆洲慈惠堂捐300盞紫外線消毒燈 助在地30校抗疫

防堵新冠肺炎疫情，校園防疫工作為重中之重，新北市蘆洲慈惠堂愛心基金會今在市議員黃桂蘭牽線下，捐贈300盞紫外線消毒燈給三、蘆地區30所學校，每盞紫外線消毒燈市價約2000元，總價近60萬，副市長謝政達也親自到場，感謝地方對於學校防疫的支持。

蘆洲慈惠堂堂主林根陣指出，紫外線消毒燈適合用於公共空間消毒殺菌，期盼此次捐贈能為學校防疫工作盡點心力，並拋磚引玉，凝聚更多的民間力量一起守護校園，與教育局步調一致對抗疫情。

謝政達表示，孩子健康成長是大家共同的目標，感謝蘆洲慈惠堂愛心基金會的善心以及黃桂蘭議員的大力促成，透過新北市好日子愛心大平台捐贈防疫物資紫外線消毒燈，有助學校採光和通風性不好的地方，殺滅（被褥）蟎蟲等各種病菌，確保學童身體健康。

二重國小校長葉綉燕說，紫外線燈不僅可以使用於防疫期間，每天放學後定時開啟，為整個班級室內空間消毒殺菌，未來疫情過後也可以繼續用來減少學生感冒、腸病毒等風險。