信心市民經濟快速紓困 侯友宜：公私立合作優惠套裝

新北市長侯友宜今早參加樹林鎮南宮捐贈復康巴士儀式，他受訪表示，對新冠肺炎疫紓困，新北強調「信心經濟」和「市民經濟」，採取公私立合作，以優惠套裝、快速便民讓小商圈及攤販得到快速經濟回應。此外，對遠見雜誌滿意度名列前矛，他表示「新北還有很多做不好的地方」，要繼續努力。

侯友宜表示，這次疫情對經濟受到很大衝擊，會採取公私立合作，推優惠套裝，讓市民願意走出家門消費。

另對遠見雜誌滿意度，他施政滿意度居一，施政分數居三，侯友宜指出，新北還有很多做不好的地方及面向，要繼續和團隊努力。

而2018選戰時「漢子、燕子、禿子」，台中市長盧秀燕施政分數及施政滿意度倒數第1跟第2，高雄市長韓國瑜因為罷韓民調封關，未出列，侯友宜說，每個地方縣市狀況都不一樣，其他縣市他們都很努力做事。