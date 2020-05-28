北市府：台北文華東方酒店預定6/7資遣212人

台北市勞動局今天表示，台北文華東方酒店昨天提出大量解僱計畫書，預定6月7日資遣212人，已受理審核，會先發文要求酒店說明，若業者仍堅持資遣日期，會依大解法開罰。

台北文華東方酒店昨晚發聲明證實，6月1日起將暫停訂房服務，餐廳及婚宴仍照常提供，且資遣客房部部分員工。

勞動局今天召開記者會，局長陳信瑜說，台北文華東方酒店昨天近7時提大量解僱計畫書，預定6月7日資遣212人，已受理審核；此酒店投保人數為863人，酒店在3月27日至5月27日通報資遣39人，這部分符合規定。

她說，台北文華酒店預定資遣251人，酒店昨晚近7時才提大量解僱計畫書，這部分違反大量解僱勞工保護法規定，今天會先發文請業者說明，若業者堅持在6月7日資遣212人，可依大解法規定，開罰新台幣10萬元以上至50萬元以下。

陳信瑜指出，酒店通報資遣39人未違法，但資遣212人部分，因未在60日前通知，涉違法，會清查員工身分，建議酒店可透過中央紓困方案和勞工達成共識，在疫情期間與勞工共體時艱。

她說，初步統計，酒店預定資遣212人名單包含孕婦，若資遣造成當事人權益損失，可向勞工局申訴，也希望酒店可延後孕婦或弱勢員工解僱日期。

根據大量解僱勞工保護法規定，同一事業單位的同一廠場僱用勞工人數在500人以上者，於60日內解僱勞工逾所僱用勞工人數五分之一或單日逾80人；或是同一事業單位在60日內解僱勞工逾200人或單日逾100人，應在60日前將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員並公告揭示。