文華東方6月將解雇212人 北市：恐違法最高開罰50萬

台北文華東方酒店傳有大量解雇員工情況，部分員工將在6月7日被資遣，對此，北市勞動局長陳信瑜今天證實，文華東方酒店已於昨天晚上近7點時提出大量解僱計畫書，預定6月7日資遣212人，已達大量解僱勞工保護法規定標準，卻未在解雇前60天通報，有違法之虞，若文華東方執意在預定時間大量解雇，將違法，依法可處10萬到50萬元罰鍰。

根據勞動局調查，文華東方酒店目前員工勞保人數863人，今年3月27日到5月27日已陸續通報資遣39人，若再加上預定資遣的212人，將有251人離開酒店；根據大量解僱勞工保護法，一家公司的勞工在500人以上時，在60天內解雇達總雇用人數五分之一，或單日超過80人者，又或一家公司60天內解雇超過200人或單日超過100人，就是大量解僱，必須符合相關法規規定。

陳信瑜表示，文華東方酒店已於5月27日晚上6點56分透過網路通報系統，提出大量解僱計畫書，預定6月7日資遣212人，內部已受理審核中，員工身分與階層也有待清查，目前還接獲1名孕婦在解雇名單中。

陳信瑜說，文華東方解雇孕婦是否違反性別等歧視問題，受解雇的孕婦可提出申訴，若孕婦同屬被大量解雇的公私部門單位內，內部將查核文華東方是否有違法大量解雇法第13條以歧視理由解雇勞工的情況。

陳信瑜指出，文華東方酒店大量解僱員工，依大解法第4條，大量解雇應在60天前，向市府等主管機關提出解僱計畫書並通知相關人員，並公告揭示，卻遲在昨晚才提出，因此依法解雇日期最快應在2個月後的7月27日才合法，若文華東方執意在6月7日大量解雇員工將違法，依同法第17條可處10萬到50萬元罰鍰。