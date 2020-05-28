睽違2年環保戲劇競賽再登場 第一名前進北區大賽

睽違2年，新北市環保局今天再辦「環保戲劇競賽」，10組團體經過審查進入初賽，關注環境議題並號召全民實踐環境行動，第1名將代表新北市參加行政院環保署舉辦的北區決賽，爭取10萬元冠軍大獎。

環保戲劇競賽前2年環保署停辦，今年恢復舉辦，新北市在市府6樓大禮堂辦初賽。

環保局表示，環保戲劇競賽邀請各團體、學校、民眾發揮創意參賽，不限戲劇演出形式，共19組報名，審查後10組進入初賽。表演人員年齡層廣泛從國小到大專都有，也有專業表演團體及環保志工組隊參賽。

環保局也特地邀請戲劇業實務、學界及環境教育者共5人擔任評審，針對主題、戲劇表現、演員表現及舞台道具等創意表現評分，並鼓勵參賽者使用環保回收材質道具、服裝、布景。今天競賽前3名分別可獲得5萬元、3萬元和2萬元獎勵金；佳作7名各獲8千元獎金。

今天各團隊計畫演出劇碼包括「野蠻桌遊」以遊戲提出各種環境汙染，再持卡人環保對策；「答對遊獎」以懸疑解謎夢境讓大家了解悟環保不是少數人的事；「阿嬤的柑仔店」不提供塑膠袋，倡導源頭減量；「天燈」希望在傳統文化中兼顧環境保護；「毛蟹海龜回家」述說風災後山地與海洋的保育行動。