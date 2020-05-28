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新北市防汛演習　結合科技展現防災行動力

文 / 新北市政府水利局 提供

新北市政府水利局今天(5月28日)下午2時30分於三重區溪美抽水站旁堤外高灘地舉辦109年度防汛演習，今年有別以往內容，參考106年6月2日因鋒面滯留及西南氣流影響，降下超大豪雨為例，採預錄、直播及實地操演等方式，將演習項目分為19項演練，新北市市長侯友宜也到場視導，水利局同仁齊心展現防災決心，不論是防災整備、災中應變及災後復原，皆已達完成整備的狀態。

本次演練著重防災整備，包含「抽水站預抽機制」、「偵水志工巡查」、「透保水設施檢查」及「碧潭自行車道撤離及浮筒橋撤離」，當發布豪雨特報時，本市預抽的抽水站(14座)將先啟動預抽水，事先淨空下水道空間來滯洪，而偵水志工預先至易積淹水之地點巡檢，若發現道路側溝有垃圾或雜物阻礙排水，可協助迅速排除，另本市目前有6處雨水儲留設施，將預先排空，以增加滯洪空間降低淹水機率；碧潭堰上游至烏來沿線浮筒自行車道為全國第一座水上浮筒自行車道，為避免豪大雨來臨時，水位高漲導致浮筒設施損壞，如有必要即撤離浮筒至岸邊，展現災前整備「不怕一萬、只怕萬一」之行動力。

今(109)年度演習因受新冠肺炎影響，為避免人潮聚集，增加染疫風險，故延至5月份疫情減緩期間舉辦，現場人員需做好社交距離配戴口罩並量測體溫。而近來因氣候變遷，短時強降雨發生頻率越來越高，對於防汛挑戰也越大，水利局以保障民眾生命財產安全為己任，將平時落實執行之紮實作為，透過這次演習，呈現給市民了解目前的防汛整備，希望汛期時能將災害降至最低，讓大家在颱風豪雨期間平安渡過。

圖／新北市政府水利局 提供
圖／新北市政府水利局 提供

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