遠見民調盧秀燕全台吊車尾 市府：持續專注推動市政

《遠見》今天公布2020縣市長施政滿意度調查結果，六都之中，因韓國瑜6月6日有罷免投票，不能公布民調，六都之中，新北市長侯友宜奪冠，其次是桃園鄭文燦、台南黃偉哲、台北柯文哲、台中盧秀燕最後一名。台中市民進黨議員陳淑華、邱素貞表示，連21縣市，盧的施政分數也是最後一名，很多基礎建設都沒有具體想法，難怪市民感受不深。

台中市副市長令狐榮達表示，每份民調市府都會作為參考依據，繼續努力；市府新聞局長黃國瑋表示，短期民調有高有低，市府會虛心接受任何值得參考的建議，更加努力回應市民期待。

市議員邱素貞、蕭隆澤說，一個當過立委的市長，民調是最後一名，所有議員都有責任，「很慚愧，我們監督不好，成績也沒上來」，希望團隊每一局都要做好，一定要好好檢討。

盧秀燕的《遠見》縣市長施政滿意度調查，成績比前市長胡志強、林佳龍都慘，胡、林民調再差，頂多是六都之末，還會贏一些縣市，這次連21縣市排名也吊車尾。

新聞局長黃國瑋說，盧市長上任後專注推動市政，延宕12年的大智路今年8月即將打通，等了20年的水湳國際會展中心去年動工，6年3度流標的綠美圖也在去年動工。不僅如此，盧市長更將公托公幼倍增視為最重要的政見之一，公幼4年內將新設180班，要讓年輕人願生樂養，市府將持續努力，提供市民更好的生活品質。